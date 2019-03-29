ЦИК допустил передачу мандата Грудинину при условии отказа 139 кандидатов

ЦИК России допустил возможность передачи депутату Госдумы Павлу Грудинину ​вакантного мандата, освободившегося после смерти академика Жореса Алферова, при условии, если 139 человек, идущих перед ним в списке кандидатов от КПРФ, откажутся от предложенного им мандата. Об этом сообщил «РИА Новости» член Центризбиркома Евгений Шевченко.

По его словам, Грудинин не сможет получить мандат депутата с учетом того, что на момент регистрации федерального списка кандидатов от КПРФ на выборах в Госдуму у него были счета в иностранных банках и он был бенефициаром белизского офшора. Он также отметил, что передавать мандат в случае отказа кандидата от него ЦИК может хоть каждое заседание.

«А учитывая, что ЦИК России заседает, как правило, раз в неделю, то за оставшиеся два года работы нынешнего состава Центризбиркома не все 139 кандидатур можно успеть рассмотреть», — добавил Шевченко.

В четверг лидер красноярского отделения КПРФ Петр Медведев решил отказаться от мандата депутата Госдумы, который ему передала Центральная избирательная комиссия. Свой отказ от мандата он объяснил несогласием с решением Центризбиркома, который отказал в передаче мандата депутата Павлу Грудинину.