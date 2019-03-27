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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Политика ,  
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ЦИК передала не доставшийся Грудинину мандат красноярскому депутату
Держателем думского мандата нобелевского лауреата и депутата от КПРФ Жореса Алферова, который скончался в начале марта, стал депутат заксобрания Красноярского края Петр Медведев
Петр Медведев (слева) (Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края)

Центризбирком передал думский мандат недавно скончавшегося нобелевского лауреата Жореса Алферова депутату заксобрания Красноярского края Петру Медведеву, сообщает корреспондент РБК.

Из 13 присутствовавших на заседании членов ЦИК за это проголосовали 11 человек. Председатель комиссии Элла Памфилова отсутствовала, Евгений Колюшин (представитель КПРФ) и Борис Эбзеев при голосовании воздержались.

Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев отметил, что обычно по вопросу о передаче мандата партии докладывает представитель этой партии, но Колюшин отказался, потому что придерживается по этому вопросу другой позиции. По вопросу выступила секретарь ЦИК Майя Гришина.

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После этого член комиссии Николай Левичев заявил, что после выявленных нарушений в документах прежнего претендента — директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина — КПРФ должна исключить его из партийных списков. На прошлом заседании представитель КПРФ Колюшин выступал за передачу мандата Грудинину.

Ранее КПРФ решила ​передать депутатский мандат Алферова экс-кандидату в президенты Грудинину. С соответствующим решением партия обратилась в ЦИК. Однако члены Центризбиркома решили, что партия пропустила установленный законом срок и лишилась права решать, кому должен перейти депутатский мандат.

ЦИК постановила, что в этом случае мандат должен перейти первому человеку в региональной группе, не получившей мест в Госдуме при их распределении после проведения выборов в парламент. Им и стал Петр Медведев, первый секретарь красноярского крайкома КПРФ, заключила ЦИК. КПРФ пыталась оспорить ​это решение в Верховном суде, но суд счел иск незаконным и вернул партии. Ранее источники РБК рассказали, что против передачи мандата Грудинину выступали в Кремле.

Авторы: Евгения Кузнецова, Анна Трунина
Теги: Центризбирком, Жорес Алферов, депутатский мандат, КПРФ, Павел Грудинин
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