Коммунист Медведев отказался от мандата Думы в знак протеста против ЦИК

Коммунист Медведев отказался от мандата Думы в знак протеста против ЦИК

Лидер красноярского отделения КПРФ Петр Медведев решил отказаться от мандата депутата Госдумы, который ему передала Центральная избирательная комиссия, сообщает ТАСС.

«ЦИК приняла незаконное решение против Грудинина. И поэтому сегодня я протестую против этого беззакония и в знак протеста откажусь от мандата», — заявил он.

Центризбирком России постановил передать вакантный после смерти Жореса Алферова мандат КПРФ депутату Заксобрания Красноярского края, лидеру регионального отделения КПРФ Петру Медведеву. Это было сделано вопреки планам партии, которая решила передать этот мандат экс-кандидату в президенты, директору «Совхоза имени Ленина» Павлу Грудинину.

ЦИК заявила, что коммунисты опоздали со своим заявлением, и приняла решение передать мандат первому человеку в региональной группе, не получившей мест в Госдуме при их распределении после проведения выборов в парламент. Этим человеком оказался Медведев.