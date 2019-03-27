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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Политика ,  
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КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве
Руководство КПРФ определилось с тем, кто займет освободившийся после смерти академика Жореса Алферова мандат депутата Госдумы. Ранее ЦИК отказала партии в праве передать мандат Павлу Грудинину — впервые за историю парламента
Михаил Берулава (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

По его словам, в четверг партия предоставит все необходимые документы в ЦИК. Второй кандидат на это место, глава красноярского крайкома КПРФ и депутат заксобрания Красноярского края Петр Медведев, в свою очередь, предоставит комиссии отказ от мандата.

«Алферов работал в думском комитете по науке и образованию. Берулава сам академик педагогических наук, и он, будучи депутатом, уже работал в этом же комитете. В каком-то смысле это компенсация за потерю нашего представительства в профильном комитете Думы. Он сможет продолжать отстаивать позиции КПРФ по вопросам, которые относились к деятельности Алферова», — обосновал Новиков выбор руководства партии в пользу Берулавы.

«Мы получаем человека, который сможет продолжить работу в комитете по науке и образованию», — отметил зампред ЦК КПРФ.

Медведев, в свою очередь, обладает региональным депутатским мандатом, и КПРФ дорожит этой политической возможностью в регионе, подчеркнул он.

Медведев не ответил на звонки РБК в среду. Ранее Медведев, комментируя РБК возможность перехода в Госдуму, назвал себя «солдатом партии» и отметил, что в принятии решения будет руководствоваться мнением регионального отделения КПРФ и федерального руководства партии.

О том, что Берулава является одним из приоритетных кандидатов на вакантное место, писал «Коммерсантъ». Он «как человек нравится всему ЦК», говорил собеседник издания в партии.

В случае если Медведев отказывается от мандата, он должен в течение пяти дней с момента получения телеграммы от ЦИК написать заявление об отказе, констатирует секретарь ЦК КПРФ Вадим Соловьев. В таком случае Центризбирком обязан снова собраться и передать мандат следующему по списку кандидату — это Берулава, продолжает он.

Изначально кресло депутата должен был занять директор Совхоза им. Ленина, экс-кандидат в президенты Павел Грудинин. О таком решении объявил 14 марта Зюганов. При этом близкие к администрации президента собеседники РБК говорили, что в Кремле выступают против того, чтобы он занял место в Госдуме.

Несмотря на то что по закону КПРФ имела право самостоятельно выбрать, кому передать освободившийся мандат депутата, избравшегося в Госдуму в составе первой десятки кандидатов из федерального списка, ЦИК впервые за всю историю Госдумы проголосовала против кандидатуры Грудинина.

Автор: Елизавета Антонова
Теги: Павел Грудинин, КПРФ, Госдума, ЦИК
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