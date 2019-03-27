КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве

Руководство КПРФ определилось с тем, кто займет освободившийся после смерти академика Жореса Алферова мандат депутата Госдумы. Ранее ЦИК отказала партии в праве передать мандат Павлу Грудинину — впервые за историю парламента

Михаил Берулава (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

По его словам, в четверг партия предоставит все необходимые документы в ЦИК. Второй кандидат на это место, глава красноярского крайкома КПРФ и депутат заксобрания Красноярского края Петр Медведев, в свою очередь, предоставит комиссии отказ от мандата.

«Алферов работал в думском комитете по науке и образованию. Берулава сам академик педагогических наук, и он, будучи депутатом, уже работал в этом же комитете. В каком-то смысле это компенсация за потерю нашего представительства в профильном комитете Думы. Он сможет продолжать отстаивать позиции КПРФ по вопросам, которые относились к деятельности Алферова», — обосновал Новиков выбор руководства партии в пользу Берулавы.

«Мы получаем человека, который сможет продолжить работу в комитете по науке и образованию», — отметил зампред ЦК КПРФ.

Медведев, в свою очередь, обладает региональным депутатским мандатом, и КПРФ дорожит этой политической возможностью в регионе, подчеркнул он.