КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве

В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
По его словам, в четверг партия предоставит все необходимые документы в ЦИК. Второй кандидат на это место, глава красноярского крайкома КПРФ и депутат заксобрания Красноярского края Петр Медведев, в свою очередь, предоставит комиссии отказ от мандата.
«Алферов работал в думском комитете по науке и образованию. Берулава сам академик педагогических наук, и он, будучи депутатом, уже работал в этом же комитете. В каком-то смысле это компенсация за потерю нашего представительства в профильном комитете Думы. Он сможет продолжать отстаивать позиции КПРФ по вопросам, которые относились к деятельности Алферова», — обосновал Новиков выбор руководства партии в пользу Берулавы.
«Мы получаем человека, который сможет продолжить работу в комитете по науке и образованию», — отметил зампред ЦК КПРФ.
Медведев, в свою очередь, обладает региональным депутатским мандатом, и КПРФ дорожит этой политической возможностью в регионе, подчеркнул он.