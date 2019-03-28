Группа кораблей НАТО вошла в Черное море

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,96 0,13 EUR Бирж. 72,92 0,02 Brent 67,26 -0,39% USD Нал. 65,72 64,67 EUR Нал. 73,80 72,71 USD ЦБ 64,80 0,21 EUR ЦБ 72,89 0,17 EUR/USD 1,1223 -0,0021 BTC/USD Бирж. 4 089,50 -13,10 IMOEX 2 492,40 0,20% RTSI 1 207,31 0,01% DJIA 25 670,80 0,18% Nasdaq 7 655,14 0,15%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Oracle $57 (+7,71%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
BRENT $73 (+8,53%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Ford $12 (+36,36%) прогноз Deutsche Bank к 25.02.20 Купить
Citigroup $80 (+31,23%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Oracle $57 (+7,71%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
BRENT $73 (+8,53%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Ford $12 (+36,36%) прогноз Deutsche Bank к 25.02.20 Купить
Citigroup $80 (+31,23%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 64,8 (+0,21) Quote, 15:16
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 72,89 (+0,17) Quote, 15:16
Не сошлись с партнером: как перейти от творчества к управлению бизнесом РБК и «Билайн» Бизнес, 21:35 Роскомнадзор предложил операторам начать тест Рунета на «суверенность» Технологии и медиа, 21:31 США указали России на невозможность вернуть выданные Мадуро средства Политика, 21:30 Коломойский попал в базу «Миротворца» Политика, 21:30 Группа кораблей НАТО вошла в Черное море Политика, 21:28 Адвокат назвал подавшего заявление против экс-полпреда Ишаева Общество, 21:13 Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы Политика, 21:09 Связанный с Ролдугиным фонд безвозмездно получит пляж в Сочи Бизнес, 21:05 Сын Филиппа Киркорова поступил в академию «Барселоны» Спорт, 21:05 Журналисты нашли у родственников главы «Ростеха» недвижимость в Испании Политика, 20:57 «Газпром» примет участие в покупке активов «Кыргызнефтегаза» Бизнес, 20:49 Потерпевшая по делу Абызова компания не обращалась к правоохранителям Общество, 20:46 Суд отправил под домашний арест экс-полпреда Ишаева Общество, 20:37 Путин выразил соболезнования близким скончавшегося космонавта Быковского Общество, 20:33
Политика ,  
0 
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море
В Черное море вошли корабли ВМС Канады, Испании, Нидерландов

Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.

В воды Черного моря, в частности, вошли два корабля из состава второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) — фрегат королевских Военно-морских сил Канады «Торонто» и фрегат испанских Военно-морских сил «Санта Мария». Также в Черное море вошел эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен». Эти корабли сопровождает турецкий фрегат «Гелиболу».

В сообщении, которое ретвитнул официальный аккаунт морского командования НАТО, говорится, что корабли примут участие в учениях «Морской щит» вместе с украинскими и грузинскими партнерами.

Ранее в канадском посольстве на Украине сообщили, что «Торонто» и «Санта Мария» после патрулирования Черного моря прибудут в порт Одессы.

Это не первый визит кораблей НАТО в Черное море за последние несколько месяцев. В конце февраля в его акватории находился американский эсминец «Дональд Кук» с группой сопровождения. После того, как корабли посетили Одессу, президент Украины Петр Порошенко назвал визит «яркой демонстрацией сотрудничества между Киевом и Вашингтоном».

Авторы: Михаил Юшков, Константин Нагаев
Теги: Черное море, ВМС НАТО
Материалы по теме
Российская подлодка с крылатыми ракетами вошла в Черное море
Политика
Спасенные мигранты захватили турецкое торговое судно в Средиземном море
Общество
Американский эсминец «Дональд Кук» покинул Черное море
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter