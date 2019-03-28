Группа кораблей НАТО вошла в Черное море

В Черное море вошли корабли ВМС Канады, Испании, Нидерландов

Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.

В воды Черного моря, в частности, вошли два корабля из состава второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) — фрегат королевских Военно-морских сил Канады «Торонто» и фрегат испанских Военно-морских сил «Санта Мария». Также в Черное море вошел эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен». Эти корабли сопровождает турецкий фрегат «Гелиболу».

В сообщении, которое ретвитнул официальный аккаунт морского командования НАТО, говорится, что корабли примут участие в учениях «Морской щит» вместе с украинскими и грузинскими партнерами.

Ранее в канадском посольстве на Украине сообщили, что «Торонто» и «Санта Мария» после патрулирования Черного моря прибудут в порт Одессы.

Это не первый визит кораблей НАТО в Черное море за последние несколько месяцев. В конце февраля в его акватории находился американский эсминец «Дональд Кук» с группой сопровождения. После того, как корабли посетили Одессу, президент Украины Петр Порошенко назвал визит «яркой демонстрацией сотрудничества между Киевом и Вашингтоном».