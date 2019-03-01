Американский эсминец «Дональд Кук» покинул Черное море

Эсминец ВМС США «Дональд Кук» покинул Черное море. Об этом сообщается на странице командования Шестого флота ВМС США в Facebook.

«Эсминец США «Дональд Кук» (DDG 75) выходит из Черного моря после успешного проведения морских операций по взаимодействию с союзниками и партнерами в регионе», — говорится в сообщении.

Как отмечает ТАСС, за эсминцем следили корабли Черноморского флота, в том числе малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и разведывательный корабль «Иван Хурс».

28 февраля американское судно покинуло порт Одессы, куда прибыло 25 февраля.