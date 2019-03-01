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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Американский эсминец «Дональд Кук» покинул Черное море

Эсминец ВМС США «Дональд Кук» покинул Черное море. Об этом сообщается на странице командования Шестого флота ВМС США в Facebook.

«Эсминец США «Дональд Кук» (DDG 75) выходит из Черного моря после успешного проведения морских операций по взаимодействию с союзниками и партнерами в регионе», — говорится в сообщении.

Как отмечает ТАСС, за эсминцем следили корабли Черноморского флота, в том числе малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и разведывательный корабль «Иван Хурс».

28 февраля американское судно покинуло порт Одессы, куда прибыло 25 февраля.

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Шестой флот США, базирующийся в Средиземном море, 19 февраля сообщил, что «Дональд Кук» направился в Черное море через Дарданеллы, где должен провести «рутинные операции». За ним следили российские корабли — малый ракетный «Орехово-Зуево» и разведывательный «Иван Хурс».

Президент Украины Петр Порошенко провел на борту эсминца встречу со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером. Порошенко назвал визит американских судов в Одессу «яркой демонстрацией сотрудничества между Киевом и Вашингтоном».

Теги: «Дональд Кук», Черное море
Материалы по теме
Американский эсминец «Дональд Кук» покинул порт Одессы
Общество
Порошенко встретился с Волкером на борту эсминца США «Дональд Кук»
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