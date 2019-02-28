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Американский эсминец «Дональд Кук» покинул порт Одессы

Американский эсминец USS Donald Cook («Дональд Кук») покинул морской порт Одессы, где судно пробыло три дня. Об этом сообщается на странице в Facebook Шестого флота США, который дислоцируется в Средиземном море.

«Эсминец США класса «Арли Берк» «Дональд Кук» покинул Одессу 27 февраля 2019 года после завершения запланированного захода в порт в рамках нашего постоянного присутствия в Черном море и поддержки наших региональных партнеров и союзников по НАТО», — говорится в сообщении.

Эсминец пришвартовался у одного из причалов Морвокзала Одессы 25 февраля. На следующий день на борту эсминца президент Украины Петр Порошенко провел встречу со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером.

Украинский президент назвал визит американских судов в Одессу «яркой демонстрацией сотрудничества между Киевом и Вашингтоном».

19 февраля Шестой флот США, базирующийся в Средиземном море, сообщал, что «Дональд Кук» направился в Черное море через Дарданеллы, где должен провести «рутинные операции» в соответствии с Конвенцией Монтрё (она позволяет кораблям нечерноморских стран находиться в этом море не более 21 дня). За эсминцем следили российские корабли — малый ракетный «Орехово-Зуево» и разведывательный «Иван Хурс».

Теги: Украина, Одесса, эсминец, «Дональд Кук»
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