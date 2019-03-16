Мадуро заявил об атаке на систему электроснабжения из двух городов США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что кибератаки на систему электроснабжения страны вели с территории двух американских городов. Об этом сообщается на сайте венесуэльского вице-президента.
«Они лишили людей всех услуг в ходе атаки, непосредственно возглавляемого правительством США из городов Хьюстон и Чикаго», — сказал он.
В своем аккаунте в Twitter Мадуро написал, что 16 и 17 марта в Венесуэле пройдут военные учения, направленные на обеспечение систем электроснабжения и водоснабжения.
Отключение электричества в большинстве штатов Венесуэлы произошло 7 марта. Национальная корпорация по электроэнергии (CORPOELEC) заявляла, что причиной стал саботаж на гидроэлектростанции «Эль-Гури». Министр связи и информации Хорхе Родригес отмечал, что произошла кибератака на автоматическую систему контроля ГЭС. Впоследствии электроснабжение восстановили в полном объеме.