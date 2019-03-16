Мадуро заявил об атаке на систему электроснабжения из двух городов США

Мадуро заявил об атаке на систему электроснабжения из двух городов США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что кибератаки на систему электроснабжения страны вели с территории двух американских городов. Об этом сообщается на сайте венесуэльского вице-президента.

«Они лишили людей всех услуг в ходе атаки, непосредственно возглавляемого правительством США из городов Хьюстон и Чикаго», — сказал он.

В своем аккаунте в Twitter Мадуро написал, что 16 и 17 марта в Венесуэле пройдут военные учения, направленные на обеспечение систем электроснабжения и водоснабжения.

Отключение электричества в большинстве штатов Венесуэлы произошло 7 марта. Национальная корпорация по электроэнергии (CORPOELEC) заявляла, что причиной стал саботаж на гидроэлектростанции «Эль-Гури». Министр связи и информации Хорхе Родригес отмечал, что произошла кибератака на автоматическую систему контроля ГЭС. Впоследствии электроснабжение восстановили в полном объеме.