Уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева направили в суд

Уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева направили в суд

Уголовное дело, возбужденное в отношении футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева направили для рассмотрения в суд. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, окончено предварительное следствие по уголовному делу против Кокорина, Мамаева и еще двух лиц по ст. 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», ст. 116 «Побои» и ст. 213 «Хулиганство» УК России.

Обвинительное заключение утвердил прокурор.

Материл дополняется.



