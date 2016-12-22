Футболист Мамаев возместил ущерб потерпевшему водителю

Полузащитник «Краснодара» выплатил полную компенсацию водителю телеведущей, с которым футболист устроил драку. У водителя диагностировали черепно-мозговую травму и перелом носа

Фото: Владислав Шатило / РБК

Обвиняемый в хулиганстве и побоях полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев компенсировал ущерб, причиненный водителю телеведущей «Первого канала» Виталию Соловчуку. Об этом в ходе заседания Тверского суда Москвы, который рассматривает ходатайство о продлении срока ареста футболистам, сообщил адвокат спортсмена Игорь Бушманов, передает корреспондент РБК.

Защитник попросил отпустить спортсмена под залог, который готов внести его отец. Супруга Мамаева, в свою очередь, заверила, что она гарантирует возможность постоянного места проживания в случае избрания меры пресечения в виде домашнего ареста.

«Просим приобщить заявление отца Мамаева о возможности быть залогодателем, ответ следователя об отказе в прекращении уголовного дела и документ, подтверждающий, что ущерб перед потерпевшим водителем полностью погашен», — сказал Бушманов.

Ранее Мамаев и другой фигурант дела — нападающий «Зенита» Александр Кокорин — уже сдали следователям свои загранпаспорта, лишившись возможности покинуть Россию. Защита Кокорина также заявила, что семья футболиста готова внести залог за Александра и его брата Кирилла, который также арестован по делу о драке, для того, чтобы их освободили.

Мамаев и Кокорин арестованы Тверским судом до 8 декабря. Их обвиняют в побоях и хулиганстве по факту инцидента, который произошел в начале октября в центре Москвы. Футболисты вступили в конфликт с чиновником Минпромторга Денисом Паком и главой НАМИ Сергеем Гайсиным, подрались с ними, а также с водителем ведущей «Первого канала».​ Пак получил черепно-мозговую травму и лишился зуба, Виталий Соловчук — черепно-мозговую травму и перелом носа (последний обозвал спортсменов петухами).