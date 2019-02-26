Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина по поводу срока их ареста в рамках дела о драках в центре Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Так, суд решил оставить без изменения решение суда первой инстанции. Также судья признал законным продление ареста двум другим фигурантам дела — Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому.

Агентство ТАСС со ссылкой на адвокатов арестованных указывает, что следователи незаконно и, по их мнению, необоснованно избрали меру пресечения в виде ареста, а также необоснованно продляли в отношении них арест.

Следователь, в свою очередь, отметил, что в деле могут появиться дополнительные три тома, с которыми нужно будет ознакомить все стороны конфликта.