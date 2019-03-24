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Захарова прокомментировала слова Помпео о Голанских высотах и Крыме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook прокомментировала утверждение госсекретаря США Майка Помпео о том, что ситуация с признанием Крыма частью России не похожа на ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

«Вот поэтому Вашингтон и Брюссель делают все, чтобы в мире не узнали о реальном положении дел в Крыму», — написала Захарова. Она пояснила, что иначе признание, по логике Помпео, «произойдет автоматически».

Ранее Помпео в интервью Sky News заявил, что признание суверенитета Израиля над Голанами после введения против России санкций из-за Крыма не является политикой двойных стандартов. Госсекретарь пояснил, что решение президента Дональда Трампа признать эту территорию израильской является «признанием реального положения дел на местах и ситуации в области безопасности». Он также указал, что это не является нарушением резолюций Совбеза ООН.

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Что изменит решение Трампа признать Голанские высоты израильскими


Трамп заявил о том, что США должны признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами 21 марта. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху поблагодарил его за это решение. В МИД Сирии отметили, что заявление Трампа является безответственным.

Теги: Израиль, Майк Помпео, Мария Захароа, Крым, Голанские высоты
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