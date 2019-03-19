Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине

Комик и шоумен Владимир Зеленский значительно укрепил лидерство в предвыборной гонке на Украине, свидетельствуют данные исследования, проведенного общественной организацией «Передовые правовые инициативы». За него готовы проголосовать 34,04% избирателей — более чем в два раза больше, чем за действующего президента Петра Порошенко.

Порошенко заручился поддержкой 14,22% избирателей, сохраняя второе место. На третьем месте — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (12,9%).

За депутата Верховной рады Юрия Бойко готовы проголосовать 11,10% респондентов, за главу Радикальной партии Олега Ляшко — 6,63%, а за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко — 6,12%.

Как свидетельствуют данные опроса, Зеленский лидирует почти во всех регионах. Наибольшую поддержку ему готовы оказать жители Днепропетровской области (45,73% опрошенных).