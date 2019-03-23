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Отец Началовой назвал ее виновницей в собственной смерти

Композитор Виктор Началов заявил, что его дочь, певица Юлия Началова сама виновата в собственной смерти, потому что она запустила процесс лечения ноги. Об этом он заявил в эфире передаче Андрея Малахова на телеканале «Россия 1». 

По его словам, врачи не виноваты в смерти его дочери; они сделали все, что могли.

«Юлия «немного запустила» воспаление, а запускать такие вещи нельзя. Из-за этого пошел абсцесс, поражение органов», — пояснил композитор.

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Он отметил, что первую волну заражения крови — сепсиса — Юлия пережила нормально. «Даже пошло улучшение — мы Богу молились, все церкви объехали. Но пошла вторая волна, и сердце не выдержало», — сказал Виктор Началов.

Он добавил, что каждый день звонил дочери в больницу, а она рассказывала, что у нее все хорошо.

«Занялась самолечением занесла инфекцию, а потом пошло заражение... Думали молодой организм и все будет хорошо, но она не справилась», — продолжил композитор. Отец певицы признался, что ему очень тяжело после смерти дочери.

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Юлия Началова умерла 16 марта после перенесенной операции на ноге. Ей было 38 лет. Певица попала в больницу в начале марта с обострением сахарного диабета и подагры. Представитель певицы отмечала, что несколько лет назад Началова обследовалась в Риме, после чего проходила лечение в Москве из-за проблем с ногой. Впоследствии ее представитель сообщила, что Началова находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее ввели в искусственную кому.

По словам отца Юлии, причиной смерти певицы стала остановка сердца, вызванная сепсисом (заражение крови).

21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.

Теги: Юлия Началова
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