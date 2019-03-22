Следствие попросило продлить арест Рауфу Арашукову

Басманный районный суд Москвы 26 марта рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста Рауфу Арашукову. Об этом РБК заявила пресс-секретарь суда Москвы Юнона Царева.

«В суд поступило ходатайство следователя о продлении меры пресечения в отношении Арашукова и других фигурантов дела до 30 июня», — сообщила Царева.

Ранее по ходатайству Следственного комитета суд временно отстранил Арашукова от должности члена Совета Федерации, где он представлял Карачаево-Черкесию. Это первый случай, когда сенатора временно отстраняют от должности.

Арашуков был задержан 30 января во время заседания Совета Федерации, в тот же день его арестовали. Ему было предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), организации убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ). По версии следствия, он причастен к убийствам заместителя председателя движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году. По данным собеседника РБК, знакомого с ходом расследования, всего речь идет о пяти убийствах.