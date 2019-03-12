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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,23%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+22,2%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Дело клана Арашуковых ,  
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Суд временно отстранил Арашукова от должности сенатора
С соответствующим ходатайством выступило следствие. Рауф Арашуков представлял в Совете Федерации Карачаево-Черкесию
Рауф Арашуков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Басманный суд Москвы постановил временно отстранить Рауфа Арашукова от должности члена Совета Федерации, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева. В верхней палате Арашуков представлял Карачаево-Черкесию с 2016 года. До этого он работал в органах власти региона.

По словам Царевой, такое решение суд принял во вторник, 12 марта.

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Дело клана Арашуковых: главные действующие лица

Арашуков был задержан во время заседания Совета Федерации 30 января в присутствии генерального прокурора Юрия Чайки и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. В тот же день его арестовал Басманный суд Москвы.

Следствие вменяет Арашукову участие в преступном сообществе, давление на свидетеля и два эпизода убийства. Тот связывает уголовное преследование с политикой, считая, что на него поступил «политический заказ».

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Также арестован его отец, советник генерального директора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков. По версии СК, он был главой преступного сообщества на Северном Кавказе и причастен к хищениям природного газа на сумму более 31 млрд руб. Своей вины Рауль Арашуков не признает.
Авторы: Андрей Гатинский, Маргарита Алехина
Теги: Рауф Арашуков
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