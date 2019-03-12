Суд временно отстранил Арашукова от должности сенатора

С соответствующим ходатайством выступило следствие. Рауф Арашуков представлял в Совете Федерации Карачаево-Черкесию

Рауф Арашуков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Басманный суд Москвы постановил временно отстранить Рауфа Арашукова от должности члена Совета Федерации, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева. В верхней палате Арашуков представлял Карачаево-Черкесию с 2016 года. До этого он работал в органах власти региона.

По словам Царевой, такое решение суд принял во вторник, 12 марта.

Арашуков был задержан во время заседания Совета Федерации 30 января в присутствии генерального прокурора Юрия Чайки и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. В тот же день его арестовал Басманный суд Москвы.

Следствие вменяет Арашукову участие в преступном сообществе, давление на свидетеля и два эпизода убийства. Тот связывает уголовное преследование с политикой, считая, что на него поступил «политический заказ».