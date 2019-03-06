СК предъявил Раулю Арашукову обвинение в хищении газа на 31 млрд руб.

Советнику главы «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявили обвинение в мошенничестве и создании преступного сообщества. Сумма ущерба составляет не более 31 млрд руб, сообщила «РИА Новости» официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В рамках уголовного дела о хищении природного газа, поставляемого ПАО «Газпром» в ряд субъектов Северо-Кавказского федерального округа, главным следственным управлением СК России предъявлено обвинение советнику генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову», — сказала она.

Басманный суд Москвы арестовал Рауля Арашукова до 30 марта. По версии следствия, он является лидером преступного сообщества, которое действовало на Северном Кавказе с 2002 года. Он назначал на ключевые посты в газовой отрасли региона своих подельников. Арашуков-старший не признал свою вину.

Суд также арестовал его сына, сенатора Рауфа Арашукова, до 30 марта. Ему вменили в вину участие в преступном сообществе, давление на свидетеля и причастность к двум заказным убийствам. По мнению сенатора, обвинения против него являются «политическим заказом». Помимо них задержаны еще ряд сотрудников дочерних структур «Газпрома» в Ставрополье и Астрахани.