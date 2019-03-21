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Представитель Началовой на ее похоронах назвала причину смерти певицы

Во время церемонии прощания с Юлией Началовой ее PR-менеджер Анна Исаева заявила, что вскрытие подтвердило, что певица умерла от сепсиса. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Проводили вскрытие. Причина — сепсис. Юля не пережила вторую волну сепсиса», — сказала Исаева.

​Она добавила, что информация о том, что у Началовой был рак, не соответствует действительности.

Церемония прощания с певицей проходит в траурном зале на Троекуровском кладбище.

Фотогалерея 
Прощание с Юлией Началовой в Москве. Фоторепортаж

Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. По словам ее отца, причиной смерти стала остановка сердца из-за сепсиса.

За две недели до смерти певица попала в больницу. Исаева рассказывала, что Началова проходит лечение от подагры, которая была обнаружена у нее ранее. Позднее состояние певицы ухудшилось, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Теги: Юлия Началова, смерть
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