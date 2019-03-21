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Общество ,  
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Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.

Прощание проходит в траурном зале на Троекуровском кладбище. На церемонии присутствуют народные артисты России Аскольд и Эдгард Запашные, шоумен Тимур Родригез и другие.

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Прощание с Юлией Началовой в Москве. Фоторепортаж

Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Ранее в этот день ей сделали операцию на ноге. По словам ее отца Виктора Началова, причиной смерти стала остановка сердца из-за заражения крови. Началов также сообщил, что после смерти артистки ее 12-летняя дочь останется под опекой членов семьи.

Примерно за неделю до смерти певица попала в больницу из-за проблем с ногой. По словам ее представителя, несколько лет назад у нее диагностировали подагру и Началова занималась ее лечением. Однако позднее выяснилось, что состояние артистки тяжелое, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Теги: Юлия Началова, похороны
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