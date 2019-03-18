Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы

12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи. Об этом РБК сообщил отец Юлии Виктор Началов.

«Ей есть с кем остаться. Есть папа, дедушка, бабушка», — отметил он.

Ранее 18 марта о том, что девочка будет жить у отца, футболиста Евгения Алдонина, со ссылкой на источник, близкий к бывшему супругу артистки, сообщило издание ФАН. Она, по словам его собеседника, и так практически жила поровну у Началовой и Алдонина.

О смерти певицы стало известно 16 марта. По словам ее отца, Началова скончалась от заражения крови. В тот же день ее представительница рассказала, что артистке сделали операцию на ноге. Сообщения о госпитализации Началовой появились 11 марта. Началову похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве.