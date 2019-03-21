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США пригрозили приостановить сделку с Турцией по F-35 в скором времени

США рассматривают вариант приостановить подготовку к поставкам истребителей F-35 в Турцию в скором времени. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на и. о. помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер и других чиновников.

Согласно сообщению, приостановка сделки по F-35 будет сигналом Вашингтона, что Анкара не может одновременно иметь американские передовые самолеты и российскую систему ПВО С-400.

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Она добавила, что Вашингтон может приостановить «еще много всего», чтобы направить Анкаре сигнал.

Другой американский чиновник сообщил агентству, что одна из альтернативных мер, которые рассматривает Белый дом, касается сервисной базы для F-35 в турецком городе Эскишехир.

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В начале марта Госдепартамент США дал Турции понять, что в случае закупки российской системы ПВО Вашингтон будет вынужден провести «переоценку» участия Анкары в программе истребителей F-35. Он добавил, что это также создает риски для других возможных сделок по вооружению с Турцией в будущем и для потенциальных санкций.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган ​в конце февраля заявил, что не планирует отказываться от сделки с Россией. Соглашение о поставках в Турцию четырех дивизионов С-400 за $2,5 млрд Анкара и Москва заключили в декабре 2017 года. Вашингтон, в свою очередь, предложил Турции купить свои комплексы Patriot за $3,5 млрд.

Теги: приостановка, сделка, Турция, F-35
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