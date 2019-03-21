США пригрозили приостановить сделку с Турцией по F-35 в скором времени

США пригрозили приостановить сделку с Турцией по F-35 в скором времени

США рассматривают вариант приостановить подготовку к поставкам истребителей F-35 в Турцию в скором времени. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на и. о. помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер и других чиновников.

Согласно сообщению, приостановка сделки по F-35 будет сигналом Вашингтона, что Анкара не может одновременно иметь американские передовые самолеты и российскую систему ПВО С-400.

Она добавила, что Вашингтон может приостановить «еще много всего», чтобы направить Анкаре сигнал.

Другой американский чиновник сообщил агентству, что одна из альтернативных мер, которые рассматривает Белый дом, касается сервисной базы для F-35 в турецком городе Эскишехир.