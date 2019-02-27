Эрдоган напомнил о платежах Турции в НАТО после критики закупки С-400

Отказываться от сделки с Россией турецкий лидер не собирается. Странам НАТО, которые критикуют это, надо обратить внимание на то, что условия партнерства с альянсом Анкара не нарушала — НАТО она перечисляет выплаты, заявил Эрдоган

Реджеп Эрдоган (Фото: Пул турецкого президента / AP)

Президент Реджеп Эрдоган в ответ на критику со стороны стран НАТО сделки Анкары и Москвы о покупке Турцией российских ​зенитных ракетных систем С-400 напомнил, что республика соблюдает условия партнерства с государствами Североатлантического альянса и регулярно платит необходимые взносы. Об этом он сказал в интервью телеканалу NTV, расшифровку этой беседы публикует CNN Turk.

Прежде о том российские С-400 не совместимы со стандартами альянса, говорили в американском Министерстве обороны. Также на то, что эти комплексы не смогут интегрироваться в противовоздушную оборону НАТО, указывали в Вашингтоне и Брюсселе. Глава НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что подобный шаг со стороны Анкары является вызовом.

«Турция соблюдает требования нашего партнерства [с НАТО]», — отреагировал на это Эрдоган. «Мы являемся одной из стран, которая наиболее аккуратно относится к перечислению платежей [альянсу]», — добавил президент, заметив, что это делают не все страны, и президент США Дональд Трамп ранее указывал на это условие.​

Покупку С-400 турецкий лидер также назвал «важным для безопасности Турции». «[Президент России Владимир] Путин предоставил нам прекрасные возможности по срокам, кредитам и процентным ставкам. Мы что, должны встать и сказать: «Нет, мы не согласны?» — поинтересовался Эрдоган.

Говоря о продолжающихся переговорах с США по поводу приобретения американских систем Patriot, президент Турции отметил, что Анкара может согласиться и на эту сделку, если будут предоставлены хорошие условия. «Мы должны работать с альтернативными вариантами», — заметил глава государства, добавив однако, что предложения тех, кто советует Турции отказаться от С-400, он считает несправедливыми.