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Рогозин заявил о ценовом превосходстве «Союзов» над Crew Dragon Маска

Успешное испытание корабля Crew Dragon компании SpaceX не позволит Илону Маску демпинговать на рынке пилотируемых пусков, уверен глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. На первом месте в этом вопросе будет стоять экономика, считает он.

2 марта 2019 года Crew Dragon, созданный компанией Илона Маска по заказу NASA, совершил свой первый полет, в ходе которого благополучно состыковался с МКС, а затем вернулся на Землю. Людей на его борту не было, однако в дальнейшем корабль планируют использовать для пилотируемых пусков и доставки астронавтов на МКС. Таким образом, появление Crew Dragon разрушает монополию российских «Союзов», на которые астронавты вынуждены были пересесть после закрытия в 2011 году программы Space Shuttle.

«Если говорить о средствах выведения грузов, то есть о ракете-носителе Falcon, то здесь можно, с моей точки зрения, демпинговать. Потому что покупка пусковой услуги со стороны госзаказчика, прежде всего Пентагона, осуществляется по ценам в несколько раз больше чем то, что они предлагают на рынке», — пояснил Рогозин.

Что же касается пилотируемых кораблей, то у SpaceX вряд ли получится снизить рыночную цену пусков, считает он.

«Все-таки пилотируемая программа носит не военный, а больше гражданский характер. Здесь, на МКС, по сути дела у Пентагона вряд ли, как и у нашего министерства обороны, есть свобода рук, — считает глава «Роскосмоса». — Мне очень сложно представить, что могут быть дотации со стороны военного ведомства, для того чтобы сделать более дешевой цену кресел».

По оценке Рогозина, цена за американское кресло будет составлять $110 — 120 млн, в то время как полет в космос на российском корабле обходится примерно в $80 млн на космонавта.

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В 2014 году Рогозин, бывший тогда вице-премьером, в шутку предлагал американцам «доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута». Однако 8 марта 2019 года Рогозин поздравил Маска с успешным завершением первого тестового полета Crew Dragon, отметив, что создание альтернативных «космических транспортных систем» гарантирует «стабильность и безопасность совместной работы» на МКС. Маск тогда поблагодарил Рогозина, сказав, что всегда восхищался российскими космическими технологиями.​

Теги: Дмитрий Рогозин, Илон Маск, Роскосмос
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