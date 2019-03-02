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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Технологии и медиа ,  
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SpaceX впервые отправила к МКС новейший корабль Dragon-2
Компания Илона Маска впервые в истории отправила в космос пилотируемую версию первого частного космического корабля Dragon. На борту Dragon-2 к МКС летит манекен, названный в честь героини фильма «Чужие» — Рипли
Ракета Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon на стартовой площадке (Фото: SpaceX / Twitter)

С мыса Канаверал во Флориде стартовал первый в истории частный пилотируемый космический корабль Dragon-2 (Crew Dragon). Он отправился в демонстрационную миссию к МКС, трансляция запуска велась в Twitter компании SpaceX.

На космическую станцию Dragon-2 должен доставить порядка 180 кг грузов. Однако в первую очередь запуск носит испытательный характер. В первый полет на орбиту Dragon-2 отправился без экипажа, в автоматическом режиме. На борту космического корабля находится лишь облаченный в скафандр манекен, названный Илоном Маском Рипли — в честь героини фильма «Чужие». На манекене установлена записывающая аппаратура, которая выяснит, насколько полет на Dragon-2 будет безопасен для экипажа.

Кабина корабля Crew Dragon с манекеном Рипли (Фото: SpaceX / Twitter)

Запуск производился с помощью многоразовой ракеты Falcon 9. Вскоре после старта первая ступень ракеты успешно совершила посадку на платформу в Атлантическом океане. Еще через 7 минут компания отчиталась об успешном завершении выхода на орбиту. На следующий день Dragon-2 должен пристыковаться к станции.

Если миссия с манекеном (Demo-1) пройдет удачно, то в апреле SpaceX проведет тестирование системы аварийного прекращения полета. После этого в июле Dragon-2 отправится в космос уже с экипажем.

Технологии и медиа
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Автор: Георгий Тадтаев
Теги: SpaceX, МКС, Космос
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