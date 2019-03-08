Космический корабль Crew Dragon сел на воду в Атлантическом океане

Космический корабль Crew Dragon (Dragon-2) компании SpaceX успешно приводнился в Атлантическом океане. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.
Видео посадки капсулы корабля транслировалось в Twitter NASA. Капсула приводнилась на четырех парашютах, сразу после чего к ней устремились лодки. неподалеку от места посадки дежурило спасательное судно Go Searcher.
С успешным возвращением корабля на Землю поздравил SpaceX глава американского аэрокосмического агентства Джим Брайденстайн. «Сегодняшнее приводнение капсулы Crew Dragon после успешной миссии на МКС является очередной вехой новой эры полетов в космос. Коммерческая программа NASA стала на один шаг ближе к тому, чтобы отправлять американских астронавтов на американских ракетах с американской земли», — написал он.
Dragon-2 предназначен для пилотируемых полетов в космос и должен заменить российские «Союзы» в американских космических миссиях. Запуск корабля состоялся 2 марта. На борту Dragon-2 не было астронавтов, полет проходил в автоматическом режиме. Вместо экипажа на борту был специальный манекен, названный в честь героини фильма «Чужие» — Рипли.