Bloomberg сообщил о вмешательстве Boeing в проверку собственных самолетов

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,36 -0,46 EUR Бирж. 72,98 -0,41 Brent 67,49 1,21% USD Нал. 65,09 64,01 EUR Нал. 73,83 72,64 USD ЦБ 64,67 -0,75 EUR ЦБ 73,36 -0,71 EUR/USD 1,1337 0,0014 BTC/USD Бирж. 4 060,20 -8,70 IMOEX 2 483,70 0,28% RTSI 1 213,35 1,39% DJIA 25 896,86 0,19% Nasdaq 7 711,43 0,30%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,57%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Alphabet $1 450 (+21,99%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,57%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Alphabet $1 450 (+21,99%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 64,67 (-0,75) Quote, 13:53
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 73,36 (-0,71) Quote, 13:53
Сборная России потеряла центрального защитника перед матчем с Бельгией Спорт, 22:42 МИД Украины назвал поездку Путина в Крым несогласованной Политика, 22:34 МИД ответил НАТО на просьбу вернуть Крым Украине Политика, 22:25 Bloomberg сообщил о вмешательстве Boeing в проверку собственных самолетов Общество, 22:21 Путин пообещал «не забирать» Аксенова из Крыма Политика, 22:18 «Реал» предложит «Ливерпулю» €150 млн за трансфер Салаха Спорт, 22:09 В крови умершей свидетельницы по делу Берлускони нашли кадмий и сурьму Политика, 22:04 Власти Чечни заявили о невмешательстве в процесс по делу Титиева Общество, 21:51 Путин пообещал снять контрсанкции в случае отмены ограничений ЕС Политика, 21:36 ФНС решила избавиться от серых схем при продаже морепродуктов Бизнес, 21:25 Осудивший поклонников из-за Крыма Макаревич объяснил свои слова Общество, 21:16 Власти назвали мотивы предполагаемого террориста из Утрехта Общество, 21:00 Адвокат заявил о праве Титиева на УДО в мае Общество, 20:55 Тренер сборной Украины отказался объяснить невызов игрока «Зенита» Спорт, 20:54
Авиакатастрофа в Эфиопии ,  
0 
Bloomberg сообщил о вмешательстве Boeing в проверку собственных самолетов
Сотрудники Boeing, работавшие на аутсорсе, сами проверяли ПО систем управления самолетами этой компании, пишет Bloomberg. По его данным, ситуация вокруг производителя привела к разногласиям в управлении гражданской авиации США
Фото: David Ryder / Bloomberg

У компании Boeing была возможность повлиять на проверку безопасности собственных самолетов, пишет Bloomberg. По данным агентства, по крайней мере часть программного обеспечения, необходимого для управления полетами модели 737 MAX, проходила сертификацию у самих сотрудников Boeing, работавших на аутсорсе. Об этом изданию сообщил источник, знакомый с деталями проверки.

Bloomberg также отмечает, что сотрудники Федерального управления гражданской авиации США (FAA) еще семь лет назад заявляли, что компания имеет слишком большое влияние при оценке безопасности ее собственных самолетов. Это привело к проверке со стороны аудиторами департамента транспорта, которые пришли к выводу, что FAA не приняло достаточно мер, чтобы привлечь Boeing к ответственности. Проверка 2012 года также показала, что ситуация вокруг Boeing создала в управлении «негативную рабочую среду» из-за разногласий между сотрудниками по этому вопросу.

Общество
СМИ узнали об обучении пилотов Boeing 737 MAX управлению лайнером на iPad

Ранее аналогичные данные выяснила Seattle Times: расследование издания показало, что американский регулятор, ссылаясь на отсутствие финансирования и ресурсов, на протяжении многих лет делегировал Boeing все больше полномочий для оценки безопасности, а компания, в свою очередь, проводила анализ с критическими недостатками.

В свою очередь, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что прокуратура и Министерство транспорта США начали проверку обстоятельств выдачи FAA разрешения на полеты самолетов Boeing 737 Max. В частности, это касается системы стабилизации самолета (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). Эта функция появилась у четвертого поколения самолетов Boeing 737, она автоматически определяет положение носа лайнера относительно линии горизонта и предназначена для предотвращения сваливания при низкоскоростном полете с опущенным носом.

Общество
Опубликовано фото «черного ящика» упавшего в Эфиопии Boeing 737 MAX

Эту систему называют среди возможных причин крушения 737 Max индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре 2018 года, тогда стало известно, что MCAS может сработать без причины, основываясь на неисправных показаниях датчиков.

10 марта 2019 года разбился Boeing 737 Max 8, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines. На борту самолета были 149 пассажиров и восемь членов экипажа, никто из них не выжил.

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: Boeing
Материалы по теме
СМИ узнали о запрете полетов Boeing 737 MAX над Аргентиной
Технологии и медиа
СМИ узнали детали переговоров пилота Boeing с диспетчером перед аварией
Общество
Reuters узнал о выпуске обновленного ПО для самолетов Boeing 737 MAX
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter