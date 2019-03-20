Минтранс США проверит сертификацию Boeing 737 MAX

Глава Минтранса США потребовала изучить обстоятельства, при которых был выдан сертификат для самолетов Boeing 737 MAX 8. За последние полгода два таких лайнера потерпели крушение

Фото: Ted S. Warren / AP

Министр транспорта США Элейн Лан Чао поручила главному инспектору ведомства проверить, как проходил процесс сертификации самолетов Boeing 737 MAX 8, сообщается на сайте Минтранса.

«Безопасность является главным приоритетом министерства, и мы все опечалены гибелью людей в результате недавних происшествий с участием двух Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии», - говорится в сообщении.

В Минтрансе напомнили, что Boeing подала заявку на сертификацию в январе 2012-го, а Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало необходимый документ в 2017-м. Ранее о том, что министерство выясняет обстоятельства, при которых Boeing получила сертификат, со ссылкой на источники сообщала газета The Wall Street Journal.

В свою очередь собеседник Bloomberg рассказал, что Boeing могла влиять на проверку безопасности своих самолетов. Издание Seattle Times писало, что FAA предоставляло компании все больше полномочий для оценки безопасности, ссылаясь при этом на нехватку финансирования.