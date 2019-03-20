Тенге упал к доллару на фоне отставки президента Казахстана

Тенге упал к доллару на фоне отставки президента Казахстана

На фоне ухода президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в отставку наблюдается падение тенге к американскому доллару, свидетельствуют данные сервиса Investing.com.

Так, 19 марта, когда лидер страны объявил о своем уходе, 1 американский доллар стоил 375,7 тенге, однако уже 20 марта доллар подорожал почти на 3 тенге (вырос до 378,4 тенге).

Национальный банк Казахстана ранее отмечал, что он и банки республики второго уровня имеют достаточные объемы наличной валюты для обеспечения спроса населения и организаций, а ситуация на рынке стабильная.

Правительство Казахстана совместно с Национальным банком объявили о преемственности проводимой макроэкономической политики и намерении выполнять ранее данные поручения Назарбаева.