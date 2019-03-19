Политика , 17:24
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Отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Главное
19 марта, выступив с обращением к нации, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, возглавляющий республику 30 лет, объявил, что уходит в отставку. Главное об этом — в обзоре РБК
Нурсултан Назарбаев
Что произошло
- Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к нации и заявил о своей отставке. Он подписал указ, согласно которому его полномочия будут прекращены 20 марта.
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Исполняющим обязанности президента станет председатель сената парламента страны, бывший премьер-министр Касым-Жомарт Токаев.
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Назарбаев сохранит за собой посты председателя партии «Нур Отан», члена Конституционного совета и председателя Совета безопасности Казахстана (пожизненное право занимать эту должность Назарбаеву дает закон «О Совете безопасности Республики Казахстан»).
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Назарбаеву 78 лет. Он возглавил республику в 1990 году и стал последним ушедшим в отставку советским лидером.
Реакция
- Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер пообщался с Назарбаевым по телефону до объявлении об отставке, но информации о содержании этого разговора у пресс-службы Кремля нет.
- По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, новость об отставке Назарбаева стала для нее неожиданностью.