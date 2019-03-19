Отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Главное

19 марта, выступив с обращением к нации, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, возглавляющий республику 30 лет, объявил, что уходит в отставку. Главное об этом — в обзоре РБК

Нурсултан Назарбаев (Фото: Mukhtar Kholdorbekov / Reuters)

Что произошло

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к нации и заявил о своей отставке. Он подписал указ, согласно которому его полномочия будут прекращены 20 марта.

Исполняющим обязанности президента станет председатель сената парламента страны, бывший премьер-министр Касым-Жомарт Токаев. Видео: РБК

Назарбаев сохранит за собой посты председателя партии «Нур Отан», члена Конституционного совета и председателя Совета безопасности Казахстана (пожизненное право занимать эту должность Назарбаеву дает закон «О Совете безопасности Республики Казахстан»).

Назарбаеву 78 лет. Он возглавил республику в 1990 году и стал последним ушедшим в отставку советским лидером.

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