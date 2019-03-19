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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Отставка Назарбаева ,  
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Как в Казахстане отреагировали на решение Назарбаева уйти в отставку
Нурсултан Назарбаев, который руководил Казахстаном 29 лет, объявил, что решил сложить полномочия. Исполнять обязанности главы государства будет спикер сената Касым-Жомарт Токаев. Как в стране восприняли новость — в обзоре РБК
Нурсултан Назарбаев (Фото: Ron Sachs / DPA / ТАСС)

Обычные граждане

  • Ирина, 55, врач: «Я услышала по телевизору, была на вызове у ребенка. Мы слушали, замерев. Растерялись. Расстроились. Это так неожиданно. Я пошла домой, вокруг люди уткнулись в смартфоны и читают новости, тихо говорят друг другу — «Назарбаев ушел в отставку». Все немного растеряны, переживают, что будет. Лишь бы не хуже и не было войны».
  • Наталья, 46 лет, владелец малого бизнеса: «Для меня это было неожиданностью, боюсь войны за власть, в которую могут быть втянуты простые люди».
  • Галина, 78 лет, кандидат химических наук на пенсии: «У меня очень непонятные чувства, я считаю, что Назарбаев мог оставаться у власти еще несколько лет точно. Казахстану нужен такой жесткий лидер как он, Токаев все же более мягкий политик».
  • Ирина, 67 лет, пенсионерка: «Токаева прекрасно помню по работе премьер-министром и в ООН, он очень образованный человек, мне всегда нравился. Думаю, что это лучший из возможных кандидатов».
  • Марина, 58 лет: «Это было ожидаемо, уже несколько месяцев велась активная подготовка, делались соответствующие изменения в основные документы, отставка и перестановка правительства. Хотя все равно неожиданно и страшновато. На реальное улучшение надежда небольшая. Самое главное, чтобы ухудшения обстановки не случилось».
  • Светлана, 46 лет, экономист: «Об этом шли слухи с декабря, но сегодняшнее его заявление ошеломило. Состояние — растерянность, неясно, как будет дальше проводиться работа, реформы, что будет с языком, с русскими людьми».

Видео: РБК

Политологи и журналисты

  • Журналист Денис Кривошеев: «Это большой неожиданный ход сильного человека. Нурсултан Назарбаев хоть и ушел в отставку, но он никуда не ушел, он остается обеспечивать мирный транзит, эффективный для государства, для его экономики, для его реноме в мире, что невероятно важно сейчас, потому что 30 лет правления это очень серьезный срок, сейчас и инвестпроекты, и бизнес завязаны на стабильность. Сейчас еще какое-то время будет турбулентность, будет шоковое состояние, но все институты выстоят и будут работать также, как они работали при главе государства».
  • Главный редактор «Esquire Казахстан» Артем Крылов: «Да, мы все понимали, что он у руля не вечно, все знали, что его уход неизбежен. Однако, как можно подготовиться к такому <...> Первая эмоциональная реакция — немножко не по себе. Коллеги забегали из кабинета в кабинет, кто с немым, а кто с явным вопросом в глазах «А что будет завтра?»
  • Политолог Уразгали Сельтеев: «Переоценить это историческое событие невозможно. Для большинства граждан нашей страны оно было сверхнеожиданным. <...> Наверняка многие сейчас испытывают чувство тревоги и непонимания контуров будущего. <...> По сути, в руках [Назарбаева] сохранилась мощная триада власти, которая позволяет ему полноценно координировать и контролировать все ключевые процессы развития страны».
  • Журналист Амиржан Коссан: «Самый короткий комментарий: Назарбаев де-юре покинул должность президента, но де-факто остается самой влиятельной личностью политики Казахстана!»
  • Политолог Ербол Едилов: «Никуда Назарбаев не уходит. Точнее, уходит, но недалеко. <...> С юридической точки зрения термин «Лидер Нации» или «Елбасы» актуальным становится только сейчас — с момента сложения полномочий первым президентом. <...> Во многом [Касым-Жомарт] Токаев — это идеальная фигура для «транзитного» президента. Многие считают его более подходящим под определение «не рыба не мясо», другие уверены, что он «слабохарактерный». <...> На самом деле это далеко не так. <...> ​Необходимо помнить, что для Европы и США г-н Токаев является наиболее приемлемой фигурой в качестве «переходного президента».
  • Политолог Толганай Умбеталиева: ​«Для нас это абсолютно неожиданный шаг, хотя симптомы того, что он уйдет в отставку, были <...> В последнее время его рейтинг стал падать, среди молодежи обострились протестные настроения и в силу возраста ему сложно было оставаться активным».
  • Политолог Аскар Нурша: ​«На самом деле заявление [Назарбаева] не является неожиданным. Неожиданным является лишь день и месяц. <...> Если мы посмотрим на полномочия в Совете безопасности Казахстана и роль его председателя, то мы поймем, что Нурсултан Назарбаев сохранил за собой очень много полномочий и по-прежнему сможет оказывать очень огромное влияние на внутреннюю политику».
  • Руководитель Центра прикладной политологии и международных исследований Айдар Амребаев: «Президент сделал очень грамотный и символически очень интересный шаг — 19 марта в 19.00 в 2019 году, об этом сейчас социальные сети много шутят. <...> В политической аналитике Казахстана многие говорили о таком возможном сценарии, но предполагалось, что к концу этого года или в следующем году».

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Спортсмены

  • Велогонщик, генеральный менеджер велокоманды «Astana Pro Team» Александр Винокуров: «Исторический день. Спасибо, господин Президент! За мир, стабильность и процветание. За все, что Вы сделали для становления нашей страны, для нашей истории!»
  • Боксер Данияр Елеусинов: «Спасибо вам, Елбасы. С момента обретения Независимости вы были у руля Казахстана и сделали нашу страшу известной во всем мире»
  • Боксер Василий Левит: «Спасибо за всё, Господин Президент!»
  • Волейболистка Сабина Алтынбекова: «Да будут во благо эти изменения! Навсегда Лучший! Спасибо!»
Авторы: Маргарита Девяткина, Евгения Чернышова, Наталья Демченко, Мария Кокорева, Роман Кирьянов, Егор Губернаторов
Теги: Казахстан, Нурсултан Назарбаев
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