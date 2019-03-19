Как в Казахстане отреагировали на решение Назарбаева уйти в отставку

Как в Казахстане отреагировали на решение Назарбаева уйти в отставку

Нурсултан Назарбаев, который руководил Казахстаном 29 лет, объявил, что решил сложить полномочия. Исполнять обязанности главы государства будет спикер сената Касым-Жомарт Токаев. Как в стране восприняли новость — в обзоре РБК

Нурсултан Назарбаев (Фото: Ron Sachs / DPA / ТАСС)

Обычные граждане

Ирина , 55, врач: «Я услышала по телевизору, была на вызове у ребенка. Мы слушали, замерев. Растерялись. Расстроились. Это так неожиданно. Я пошла домой, вокруг люди уткнулись в смартфоны и читают новости, тихо говорят друг другу — «Назарбаев ушел в отставку». Все немного растеряны, переживают, что будет. Лишь бы не хуже и не было войны».

, 55, врач: «Я услышала по телевизору, была на вызове у ребенка. Мы слушали, замерев. Растерялись. Расстроились. Это так неожиданно. Я пошла домой, вокруг люди уткнулись в смартфоны и читают новости, тихо говорят друг другу — «Назарбаев ушел в отставку». Все немного растеряны, переживают, что будет. Лишь бы не хуже и не было войны». Наталья , 46 лет, владелец малого бизнеса: «Для меня это было неожиданностью, боюсь войны за власть, в которую могут быть втянуты простые люди».

, 46 лет, владелец малого бизнеса: «Для меня это было неожиданностью, боюсь войны за власть, в которую могут быть втянуты простые люди». Галина , 78 лет, кандидат химических наук на пенсии: «У меня очень непонятные чувства, я считаю, что Назарбаев мог оставаться у власти еще несколько лет точно. Казахстану нужен такой жесткий лидер как он, Токаев все же более мягкий политик».

, 78 лет, кандидат химических наук на пенсии: «У меня очень непонятные чувства, я считаю, что Назарбаев мог оставаться у власти еще несколько лет точно. Казахстану нужен такой жесткий лидер как он, Токаев все же более мягкий политик». Ирина , 67 лет, пенсионерка: «Токаева прекрасно помню по работе премьер-министром и в ООН, он очень образованный человек, мне всегда нравился. Думаю, что это лучший из возможных кандидатов».

, 67 лет, пенсионерка: «Токаева прекрасно помню по работе премьер-министром и в ООН, он очень образованный человек, мне всегда нравился. Думаю, что это лучший из возможных кандидатов». Марина , 58 лет: «Это было ожидаемо, уже несколько месяцев велась активная подготовка, делались соответствующие изменения в основные документы, отставка и перестановка правительства. Хотя все равно неожиданно и страшновато. На реальное улучшение надежда небольшая. Самое главное, чтобы ухудшения обстановки не случилось».

, 58 лет: «Это было ожидаемо, уже несколько месяцев велась активная подготовка, делались соответствующие изменения в основные документы, отставка и перестановка правительства. Хотя все равно неожиданно и страшновато. На реальное улучшение надежда небольшая. Самое главное, чтобы ухудшения обстановки не случилось». Светлана, 46 лет, экономист: «Об этом шли слухи с декабря, но сегодняшнее его заявление ошеломило. Состояние — растерянность, неясно, как будет дальше проводиться работа, реформы, что будет с языком, с русскими людьми».

Видео: РБК

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