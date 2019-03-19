Нацбанк Казахстана ответил на сообщения о резком падении курса тенге

Национальный банк Казахстана прокомментировал в Facebook сообщения СМИ о том, что курс тенге (национальная казахская валюта) резко упал по отношению к американскому доллару на фоне ухода президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в отставку.

«Ситуация на валютном рынке стабильная, и нет оснований для необоснованного снижения курса тенге. Национальный банк Казахстана и банки второго уровня имеют достаточные объемы наличной валюты для обеспечения спроса населения и организаций», — говорится в сообщении.

При этом в банке заявили о готовности принять все необходимые меры, чтобы поддержать биржевой курс тенге, а также сгладить его возможные краткосрочные колебания.

«Текущий курс тенге устойчив и складывается на бирже без участия Национального банка Казахстана. Внутренние и внешние экономические факторы также способствуют стабильности курса тенге», — добавил регулятор.