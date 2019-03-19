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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Отставка Назарбаева ,  
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Нацбанк Казахстана ответил на сообщения о резком падении курса тенге

Национальный банк Казахстана прокомментировал в Facebook сообщения СМИ о том, что курс тенге (национальная казахская валюта) резко упал по отношению к американскому доллару на фоне ухода президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в отставку.

«Ситуация на валютном рынке стабильная, и нет оснований для необоснованного снижения курса тенге. Национальный банк Казахстана и банки второго уровня имеют достаточные объемы наличной валюты для обеспечения спроса населения и организаций», — говорится в сообщении.

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При этом в банке заявили о готовности принять все необходимые меры, чтобы поддержать биржевой курс тенге, а также сгладить его возможные краткосрочные колебания.

«Текущий курс тенге устойчив и складывается на бирже без участия Национального банка Казахстана. Внутренние и внешние экономические факторы также способствуют стабильности курса тенге», — добавил регулятор.

В Нацбанке подчеркнули, что сейчас нет причин, по которым среди населения может возникнуть ажиотаж на скупку валюты, и отметили, что ситуация в обменных пунктах страны находится под контролем.

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«При выявлении спекулятивных случаев завышения курса обмена валют рекомендуем обращаться в филиалы Национального банка Казахстана для принятия оперативных решений», — заключил регулятор.

О том, что обменные пункты в Казахстане отреагировали на отставку Нурсултана Назарбаева спекулятивным ростом курса доллара, сообщил ряд местных СМИ. В частности, по данным zakon.kz, в обменниках продажа доллара варьировалась от 383 до 397 тенге за доллар. При этом, как отметил портал, на дневных торгах средневзвешенный курс американского доллара составил 376,40 тенге.

Нурсултан Назарбаев объявил об отставке 19 марта. Он занимал должность президента Казахстана на протяжении 29 лет. Временно исполняющим обязанности главы государства он назначил спикера сената​ Касым-Жомарта Токаева.

Теги: Нацбанк Казахстана, тенге, Курс, Нурсултан Назарбаев
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