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Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,08%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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СМИ сообщили о попытке похищения жены экс-главы Интерпола

Супруга бывшего главы Интерпола Мэн Хунвэя Грейс Мэн подала жалобу из-за того, что ее пытались похитить. Об этом сообщает издание Lyon Mag со ссылкой на данные прокуратуры Лиона.

По информации издания, к попытке похищения Грейс Мэн может быть причастна группа лиц. Следователи пока не приступили к расследованию инцидента.

В январе текущего года Грейс Мэн обратилась к французским властям с просьбой предоставить ей убежище. Она заявляла, что в октябре 2018 года полиция Франции предоставила ей и двум ее 7-летним детям защиту. Тогда два китайских бизнесмена предлагали ей полететь вместе с ними в Чехию на частном самолете, супруга экс-главы Интерпола отказалась, но через два дня они вновь пригласили ее в поездку по Европе.

Мэн Хунвэй пропал 5 октября 2018 года, он не вернулся из отпуска, который проводил в Китае. Позже власти КНР рассказали, что в отношении чиновника ведется расследование, при этом в Пекине не пояснили, о каких правонарушениях идет речь и где находится Мэн Хунвэй. В тот же день власти Франции начали расследование по факту исчезновения Мэна Хунвэя, отправившегося в Китай в конце сентября. Позднее стало известно, что в Китае главу Интерпола подозревают в нарушении закона, в частности, во взяточничестве.

7 октября в Интерполе сообщили, что получили от своего президента заявление об отставке.

Теги: Интерпол
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