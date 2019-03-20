СМИ сообщили о попытке похищения жены экс-главы Интерпола

Супруга бывшего главы Интерпола Мэн Хунвэя Грейс Мэн подала жалобу из-за того, что ее пытались похитить. Об этом сообщает издание Lyon Mag со ссылкой на данные прокуратуры Лиона.

По информации издания, к попытке похищения Грейс Мэн может быть причастна группа лиц. Следователи пока не приступили к расследованию инцидента.

В январе текущего года Грейс Мэн обратилась к французским властям с просьбой предоставить ей убежище. Она заявляла, что в октябре 2018 года полиция Франции предоставила ей и двум ее 7-летним детям защиту. Тогда два китайских бизнесмена предлагали ей полететь вместе с ними в Чехию на частном самолете, супруга экс-главы Интерпола отказалась, но через два дня они вновь пригласили ее в поездку по Европе.

Мэн Хунвэй пропал 5 октября 2018 года, он не вернулся из отпуска, который проводил в Китае. Позже власти КНР рассказали, что в отношении чиновника ведется расследование, при этом в Пекине не пояснили, о каких правонарушениях идет речь и где находится Мэн Хунвэй. В тот же день власти Франции начали расследование по факту исчезновения Мэна Хунвэя, отправившегося в Китай в конце сентября. Позднее стало известно, что в Китае главу Интерпола подозревают в нарушении закона, в частности, во взяточничестве.

7 октября в Интерполе сообщили, что получили от своего президента заявление об отставке.