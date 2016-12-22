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Жена главы Интерпола рассказала о фото ножа перед его исчезновением
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Жена главы Интерпола рассказала о фото ножа перед его исчезновением
Общество, 20:06
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Жена главы Интерпола рассказала о фото ножа перед его исчезновением

Президент Интерпола Мэн Хунвэя Грейс сообщила, что перед исчезновением ее муж прислал фотографию ножа. Об это она сказала на пресс-конференции, передает телеканал WDAM.

По словам Грейс, с помощью этой фотографии Хунвэй хотел показать, что ему угрожает опасность. Она рассказала, что фотографию она получила 25 сентября. Через четыре минуты после того, как было отослано фото, ей пришло сообщение от Хунвэя, в котором он написал: «Жди моего звонка». Грейс Мэн сказала, что после этого ее муж пропал и с тех пор она не знает, что с ним произошло.

Супруга президента Интерпола отметила, что, несмотря на то что ее муж очень занят, они контактировали каждый день.

О пропаже Хунвея в Китае стало известно в пятницу, 5 октября. По данным агентства Reuters, он поехал туда, чтобы провести отпуск, и не вернулся. Жена главы Интерпола подала заявление в полицию Франции о его исчезновении.

По данными источника газеты South China Morning Post, сотрудники китайских правоохранительных органов задержали Хунвэя в аэропорту, когда его самолет приземлился в Китае. Позднее издание Le Parisien со ссылкой на источники написало, что главу Интерпола могут подозревать в коррупции. По их словам, в Китае полагают, что Хунвэй незаконно помогал компании, которая боролась с киберпреступностью, получить контракты. В воскресенье, 7 октября, в дисциплинарном органе Коммунистической партии Китая подтвердили, что президент Интерпола подозревается в нарушении закона, а также что против него ведет расследование антикоррупционное ведомство. По какой именно статье ведется следствие, в партии не уточнили.

Теги: Интерпол , исчезновение , происшествие
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