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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,3%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Кремль счел исчерпывающими слова о невозможности «сварить кашу» с Киевом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что с властями Украины «вряд ли можно сварить кашу», передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, Путин «весьма исчерпывающе охарактеризовал свое отношение к перспективам выстраивания хоть каких-то отношений с нынешним руководством Украины». «Это было сделано весьма красноречиво и не нуждается в каких-то дополнениях», — считает представитель Кремля.

На вопрос о том, есть ли среди кандидатов в президенты Украины человек, при котором отношения Москвы и Киева могут улучшиться, Песков заявил: «Можно сказать однозначно, что, опять же, при нынешнем [президенте Украины Петре Порошенко] лучше быть не может».

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Накануне Путин на встрече с общественниками в Крыму заявил, что действия Киева вызывают у него оторопь. Российский президент отметил существующее непонимание с властями Украины, с которыми, по его словам, «вряд ли можно сварить кашу» и добиться позитивного результата в двусторонних отношениях.

В ответ на это Порошенко в эфире телеканала ICTV сказал, что не намерен «ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать» с Москвой, «как некоторые кандидаты».

Теги: Дмитрий Песков, Петр Порошенко, Владимир Путин
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