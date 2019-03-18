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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+45,11%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Политика ,  
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Путин на украинском озвучил свой главный вопрос к властям в Киеве
Иногда действия нынешней украинской власти, как отметил президент, вызывают у него оторопь. «Хочется спросить по-украински: з глузду з'їхав чи що?» — рассказал Путин
Владимир Путин (Фото: Юрий Кадобнов / Reuters)

Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с общественниками Крыма, заявил, что действия нынешнего украинского руководства вызывают у него оторопь. Трансляцию с мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«Иногда просто хочется спросить по-украински: з глузду з'їхав чи що? (С ума сошел что ли?)» — отметил глава государства.

Украинцы в России, как заверил президент, это третья этническая группа по численности. «Я уверен на 100% — украинцы не чувствуют в России какую-то ущемленность, ни в чем абсолютно, в том числе и в Крыму», — добавил Путин. Русские и украинские народы никогда не ссорились, заметил он. «И сейчас они, по моему глубочайшему убеждению, в ссоре не находятся. Непонимание только с руководством сегодняшней Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата наших отношений», — пояснил политик.

Отношения с Киевом на уровне руководства Москва, по его словам, будет выстраивать, «как только здравый смысл [во властных кругах на Украине] восторжествует».

Политика
Кремль связал конфликт в Донбассе с пребыванием у власти «партии войны»

Отношения между Россией и Украиной испортились после смены в республике руководства в 2014 году (пост украинского президента тогда занял Петр Порошенко) и начала на востоке республики вооруженного конфликта. Активные боевые действия начались там после того, как в Донбасс в рамках антитеррористической операции (АТО) были направлены украинские военнослужащие.

В конце апреля прошлого года Порошенко объявил о завершении АТО и начале в регионе новой Операции объединенных сил. Стороной конфликта в Донбассе Киев считает Россию: там, по версии украинских властей, вместе с ополченцами воют военные из России. То, что российские военнослужащие, действительно, находились в Донбассе, свидетельствовали и результаты расследования РБК в 2014 году.

Москва в свою очередь эти данные отрицает. В январе пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков связал конфликт на востоке Украины с пребыванием у власти в республике «партии войны».

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Владимир Путин, Украина
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