Путин на украинском озвучил свой главный вопрос к властям в Киеве

Путин на украинском озвучил свой главный вопрос к властям в Киеве

Иногда действия нынешней украинской власти, как отметил президент, вызывают у него оторопь. «Хочется спросить по-украински: з глузду з'їхав чи що?» — рассказал Путин

Владимир Путин (Фото: Юрий Кадобнов / Reuters)

Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с общественниками Крыма, заявил, что действия нынешнего украинского руководства вызывают у него оторопь. Трансляцию с мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«Иногда просто хочется спросить по-украински: з глузду з'їхав чи що? (С ума сошел что ли?)» — отметил глава государства.

Украинцы в России, как заверил президент, это третья этническая группа по численности. «Я уверен на 100% — украинцы не чувствуют в России какую-то ущемленность, ни в чем абсолютно, в том числе и в Крыму», — добавил Путин. Русские и украинские народы никогда не ссорились, заметил он. «И сейчас они, по моему глубочайшему убеждению, в ссоре не находятся. Непонимание только с руководством сегодняшней Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата наших отношений», — пояснил политик.

Отношения с Киевом на уровне руководства Москва, по его словам, будет выстраивать, «как только здравый смысл [во властных кругах на Украине] восторжествует».