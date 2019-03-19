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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,48%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Политика ,  
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Аксенов обвинил Порошенко в «сотрясании воздуха» из-за Крыма

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз занимается «пустым сотрясанием воздуха», когда говорит о возвращении Крыма в состав Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал глава полуострова Сергей Аксенов.

По мнению Аксенова, для Порошенко и его «западных хозяев» Крым — это «просто кусок суши без людей», и мнение крымчан их не интересует. Глава Крыма отметил, что предвыборные обещания украинских президентов — «копейка в базарный день» и что «воинственная риторика» не поможет Порошенко стать президентом во второй раз.

Политика
Порошенко заявил о нежелании «варить кашу» с Путиным

Ранее Порошенко пообещал добиться возвращения Крыма Украине без предварительных договоренностей.

18 марта президент России Владимир Путин, выступая на встрече с общественниками Крыма в честь пятилетия присоединения полуострова к России, заявил, что действия нынешнего украинского руководства вызывают у него оторопь. Путин отметил, что с администрацией Порошенко «вряд ли можно сварить кашу». «Иногда просто хочется спросить по-украински: з глузду з'їхав чи що? (с ума сошел что ли?)», — отметил глава государства.

Порошенко в ответ сообщил, что «варить кашу» с Путиным не собирается, а также отметил, что мобилизовал «мировую поддержку Украины относительно незаконной аннексии Крыма, относительно применения санкций против России для мотивации политико-дипломатическим путем».

31 марта на Украине состоятся президентские выборы. Согласно последним данным опросов, в предвыборной гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за которого готовы проголосовать 34% избирателей. Порошенко на втором месте (14,2%), на третьем — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (12,9%).

Теги: Сергей Аксенов, Петр Порошенко, Крым
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