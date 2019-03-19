Аксенов обвинил Порошенко в «сотрясании воздуха» из-за Крыма

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз занимается «пустым сотрясанием воздуха», когда говорит о возвращении Крыма в состав Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал глава полуострова Сергей Аксенов.

По мнению Аксенова, для Порошенко и его «западных хозяев» Крым — это «просто кусок суши без людей», и мнение крымчан их не интересует. Глава Крыма отметил, что предвыборные обещания украинских президентов — «копейка в базарный день» и что «воинственная риторика» не поможет Порошенко стать президентом во второй раз.

Ранее Порошенко пообещал добиться возвращения Крыма Украине без предварительных договоренностей.

18 марта президент России Владимир Путин, выступая на встрече с общественниками Крыма в честь пятилетия присоединения полуострова к России, заявил, что действия нынешнего украинского руководства вызывают у него оторопь. Путин отметил, что с администрацией Порошенко «вряд ли можно сварить кашу». «Иногда просто хочется спросить по-украински: з глузду з'їхав чи що? (с ума сошел что ли?)», — отметил глава государства.