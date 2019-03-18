НАТО в пятую годовщину присоединения Крыма попросило вернуть его Украине

В Крыму нарушаются права человека, а Россия наращивает свою группировку войск на полуострове, заявили в альянсе. Вернуться к рабочим отношениям не получится, пока Россия не изменит свое поведение, подчеркнули в Брюсселе

Вид на город Севастополь (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Пять лет назад Россия с применением силы «незаконно и нелегитимно аннексировала Крым», нарушив суверенитет и территориальную целостность Украины, говорится в заявлении НАТО, которое опубликовала в Twitter официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

НАТО не признает и осуждает вхождение Крыма в состав России и призывает Россию вернуть контроль над полуостровом Украине. В альянсе озабочены нарушением прав человека на полуострове со стороны властей по отношению к украинцам, крымским татарам и другим народностям, говорится в заявлении.

Осуждают в альянсе случаи нарушения прав человека на полуострове, а также наращивание российской военной группировки, строительство Крымского моста и задержание и арест украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

«Пока не будет ясных, конструктивных перемен в поведении России, которые бы продемонстрировали следование международному праву (…), [России и НАТО] не смогут вернуться к принципу business as usual», — говорится в заявлении.