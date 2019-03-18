Порошенко пообещал после выборов вернуть Крым «без договоренностей»

Украинский президент отверг возможность «подковерных договоренностей» о статусе Крыма, пообещав добиться возвращения полуострова под контроль Киева

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Петр Порошенко пообещал добиться возвращения Крыма Украине без предварительных договоренностей. Об своих намерениях он заявил в интервью изданию «Сегодня». Часть интервью он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Украина ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов», — заявил украинский президент. Порошенко подчеркнул, что то же самое произойдет и с Донбассом.

Особо Порошенко обратился к крымским татарам. «Верьте, мы будем бороться за то, чтобы вернуть Крым. Мы ни на один день не забываем о вас», — сказал он.

По словам Порошенко, в Москве надеются на то. что после президентских выборов на Украине сменится президент, что позволит решить вопрос о статусе Крыма в пользу России. «Вы слышали неоднократные заявления Путина, что до президентских выборов этого делаться не будет, потому что он очень надеется, что будет избран любой, кроме Порошенко для того, чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция — не дождутся. Мы освободим Крым», — сказал Порошенко.

До этого, во время встречи с избирателями в Киеве, Порошенко пообещал вернуть Крым и Донбасс Украине мирным путем. «Буду политико-дипломатическим путем возвращать оккупированные территории. Когда Путин увидит, что украинцы на выборах проголосовали против капитуляции, он просто вынужден будет согласиться и на голубые каски ООН, и на другие наши предложения», — обратился он к собравшимся.