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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Порошенко пообещал после выборов вернуть Крым «без договоренностей»
Украинский президент отверг возможность «подковерных договоренностей» о статусе Крыма, пообещав добиться возвращения полуострова под контроль Киева
Фото: РИА Новости

Петр Порошенко пообещал добиться возвращения Крыма Украине без предварительных договоренностей. Об своих намерениях он заявил в интервью изданию «Сегодня». Часть интервью он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Украина ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов», — заявил украинский президент. Порошенко подчеркнул, что то же самое произойдет и с Донбассом.

Особо Порошенко обратился к крымским татарам. «Верьте, мы будем бороться за то, чтобы вернуть Крым. Мы ни на один день не забываем о вас», — сказал он.

По словам Порошенко, в Москве надеются на то. что после президентских выборов на Украине сменится президент, что позволит решить вопрос о статусе Крыма в пользу России. «Вы слышали неоднократные заявления Путина, что до президентских выборов этого делаться не будет, потому что он очень надеется, что будет избран любой, кроме Порошенко для того, чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция — не дождутся. Мы освободим Крым», — сказал Порошенко.

До этого, во время встречи с избирателями в Киеве, Порошенко пообещал вернуть Крым и Донбасс Украине мирным путем. «Буду политико-дипломатическим путем возвращать оккупированные территории. Когда Путин увидит, что украинцы на выборах проголосовали против капитуляции, он просто вынужден будет согласиться и на голубые каски ООН, и на другие наши предложения», — обратился он к собравшимся.

Экс-градоначальник Одессы Михаил Саакашвили, находящийся в оппозиции к действующему президенту Украины, в интервью 13 марта рассказал о разговоре с Порошенко в 2014 году, в котором будущий глава государства предложил смириться с потерей Крыма ради членства в НАТО и ЕС. «Он мне сказал: «Знаешь, Миша, ты же практически свыкся с идеей, что Южная Осетия и Абхазия никогда не вернутся в Грузию — точно так же мы должны свыкнуться с идеей, что Крыма уже у Украины не будет, но зато мы это поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО», — передал содержание разговора с Порошенко Саакашвили.

Политика
Саакашвили заявил о готовности Порошенко обменять Крым на членство в НАТО

Заявления о планах возвращения Крыма и Донбасса Порошенко делает в рамках предвыборной кампании. Президентские выборы на Украине должны состояться через две недели, 31 марта.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Петр Порошенко, Крым
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