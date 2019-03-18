МИД Украины назвал поездку Путина в Крым несогласованной

Киев выразил протест в связи с «очередным не согласованным с Украиной» визитом президента России Владимира Путина в Крым, сообщается на сайте украинского Министерства иностранных дел.

Согласно заявлению Киев считает приезд Путина «нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», а также «циничным и демонстративным пренебрежением» принципами и нормами международного права. В ведомстве добавили, что в связи с визитом российского президента МИД России передана нота протеста.

Путин посетил Крым 18 марта, в день пятилетия присоединения полуострова к России. В ходе визита главы государства ввели в эксплуатацию две ТЭС — Балаклавскую и Таврическую. На встрече с общественниками Крыма Путин заявил, что присоединение Крыма стало «новой вехой в истории России», которая показала, что «Россия умеет себя саму любить и защищать свои интересы».

Украинские власти неоднократно выражали протест в связи с визитами российского лидера в Крым. В частности, протесты последовали за поездками Путина в августе и ноябре 2018 года. Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что действия российского руководства демонстрируют полное игнорирование международного права. От визитов Путина «Крым российским не станет», подчеркивал он.