В Крыму по команде Путина запустили две новые электростанции

В Крыму по команде Путина запустили две новые электростанции

В строй ввели построенные одной из компаний «Ростеха» Балаклавскую и Таврическую ТЭС, которые должны гарантировать устойчивое энергоснабжение промышленных, социальных объектов и населения полуострова

Вид на Балаклавскую ТЭС (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Прибывший в Крым президент России Владимир Путин побывал на церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской тепловой электростанции (ТЭС), пуск которой был приурочен к пятой годовщине вхождения полуострова в состав России. Кроме того, глава государства в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска еще одной новой крымской ТЭС — Таврической.

Суммарная мощность двух работающих на газе электростанций оценивается в 940 МВт, что составляет примерно 90% всего энергопотребления Крыма.

«Событие можно назвать историческим. Энергообъектов такого уровня в Крыму никогда не было. Введенные в эксплуатацию в Севастополе и Симферополе электростанции имеют ключевое значение для обеспечения энергетической независимости полуострова», — заявил присутствовавший на церемонии запуска глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов (строительство обеих ТЭС вела одна из компаний «Ростеха», внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт»).

О намерении Путина принять участие в запуске новых электростанций в рамках своего визита в Крым 13 марта сообщило агентство Reuters. 17 марта эту информацию подтвердила пресс-служба Кремля, заявившая, что в понедельник глава государства примет участие в проходящих в Симферополе и Севастополе торжествах, посвященных пятой годовщине референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией.