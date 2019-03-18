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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,75%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Политика ,  
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В Крыму по команде Путина запустили две новые электростанции
В строй ввели построенные одной из компаний «Ростеха» Балаклавскую и Таврическую ТЭС, которые должны гарантировать устойчивое энергоснабжение промышленных, социальных объектов и населения полуострова
Вид на Балаклавскую ТЭС  (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Прибывший в Крым президент России Владимир Путин побывал на церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской тепловой электростанции (ТЭС), пуск которой был приурочен к пятой годовщине вхождения полуострова в состав России. Кроме того, глава государства в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска еще одной новой крымской ТЭС — Таврической.

Суммарная мощность двух работающих на газе электростанций оценивается в 940 МВт, что составляет примерно 90% всего энергопотребления Крыма.

«Событие можно назвать историческим. Энергообъектов такого уровня в Крыму никогда не было. Введенные в эксплуатацию в Севастополе и Симферополе электростанции имеют ключевое значение для обеспечения энергетической независимости полуострова», — заявил присутствовавший на церемонии запуска глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов (строительство обеих ТЭС вела одна из компаний «Ростеха», внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт»).

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О намерении Путина принять участие в запуске новых электростанций в рамках своего визита в Крым 13 марта сообщило агентство Reuters. 17 марта эту информацию подтвердила пресс-служба Кремля, заявившая, что в понедельник глава государства примет участие в проходящих в Симферополе и Севастополе торжествах, посвященных пятой годовщине референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией.

В сообщении «Ростеха» подчеркивается, что новые ТЭС не только обеспечивают устойчивое снабжение энергией промышленных, социальных объектов и населения Крыма, но и создают резерв мощности, необходимый для реализации промышленного и туристического потенциала полуострова, и даже поставки энергии в соседние регионы. В результате ввода в эксплуатацию Балаклавской и Таврической ТЭС общая мощность энергобъектов Крыма составит около 2070 МВт (без учета ветровой и солнечной генерации, а также мобильных ГТЭС). Для сравнения, в 2014 году собственная генерация четырех старых ТЭЦ Крыма составляла не более 162 МВт, в то время как еще 900–950 МВт обеспечивали поставки энергии с Украины (Киев прекратил их в декабре 2014 года).

В «Ростехе» особо отметили, что большая часть оборудования новых ТЭС, в том числе газовые турбины ТПЭ-180, произведена в России и разработана в сейсмостойком исполнении, выдерживающем землетрясение силой до 9 баллов. Помимо самих электростанций в рамках проекта были построены десятки километров линий электропередачи и 347 км газопровода высокого давления из Краснодарского края.

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16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, подавляющее большинство участников которого (96,77 и 95,6% соответственно) проголосовало за вхождение в состав России. 18 марта был подписан договор о принятии Республики Крым в состав России, вступивший в силу после его ратификации обеими палатами Федерального собрания. 18 марта 2019 года в Крыму отмечается пятая годовщина вхождения полуостров в состав России.

Авторы: Евгений Калюков, Инна Сидоркова
Теги: Крым, Владимир Путин, энергетика, ТЭС
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