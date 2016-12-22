МИД Украины выразил протест из-за посещения Крыма Путиным

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом 4 августа президента России Владимира Путина в Крым. Об этом говорится в сообщении украинского МИДа, которое размещено на сайте ведомства.



В Киеве назвали визит Путина на территорию «временно оккупированной» Россией Автономной Республики Крым и Севастополь «несогласованным» с украинской стороной. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что считают поездки российского президента и российских чиновников на Крымский полуостров «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины». В Киеве расценивают такие действия как «пренебрежение» со стороны Москвы к нормам международного права, обязательствам и международным договорам, которые подписывала в том числе и Россия.



В украинском МИДе заявили, что Крым и Севастополь — это «неотъемлемая часть» Украины в рамках границ, которые были признаны на международном уровне. В Киеве напомнили, что это признало «все международное сообщество», которое дало «международно-противоправным деяниями» России оценку, в том числе посредство введения санкций против Москвы «как государства-оккупанта».

Как сообщается на сайте Кремля, в ходе посещения Крыма 4 августа Путин ознакомился с ходом работ над музейным и театрально-образовательном комплексом в Севастополе. Также присутствовали вице-премьер Ольга Голодец и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Голодец сообщила российскому президенту, что будут построены интернат для училища, театр оперы и балеты, а также жилой комплекс, где будут жить работники культуры.

Кроме того, российский лидер посетил открытие Второго музыкального фестиваля «О​пера в Херсонесе» на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе. После представления Путин пообщался с артистами, а потом посетил Владимирский собор, где ведутся восстановительные работы.



​Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся 18 марта 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к России. По мнению украинских властей, полуостров является временно оккупированной территорией.