Порошенко отреагировал на визит Путина в Крым

Украинский президент назвал поездку своего российского коллеги на полуостров грубым нарушением международного права. «От этих визитов Крым российским не станет», — сказал Порошенко

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал визит российского президента Владимира Путина в Крым. Поездка состоялась в пятницу, российский лидер провел в Ялте заседание президиума Госсовета. Заявление прозвучало на совместном брифинге с президентом Словакии Андреем Косичкой.

Порошенко отметил, что Киев рассматривает визит Путина в Крым как грубое нарушение международного права. «Хочу отдельно подчеркнуть, что от этих визитов, и пусть нас услышат в России, Крым российским не станет. Крым — это Украина, был и всегда будет, и в данном случае действия российского руководства демонстрируют полное игнорирование международного права», — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

По мнению украинского президента, действия российского руководства демонстрируют полное игнорирование международного права. Именно поэтому, по его словам, международное сообщество применило санкции против России. Он выразил уверенность, что санкции будут оставаться в силе, пока Москва не изменит своего поведения, а в связи с проведением выборов в Донбассе будут введены новые ограничения.

Украинский лидер подчеркнул, что дал поручение МИДу отреагировать. «Мы призываем Россию вернуться к цивилизованному миру», — резюмировал он.

Позднее МИД Украины сообщил, что выразил решительный протест в связи с несогласованным с Киевом визитом российского президента в Крым.

В пятницу, 23 ноября, Путин провел в Ялте расширенное заседание президиума Госсовета, где рассматривались задачи, стоящие перед главами регионов и определенные в новом майском указе президента. Заседание прошло на территории гостиничного комплекса «Мрия», который находится под санкциями США.

Власти Украины регулярно выражают протест в связи с визитами официальных лиц России в Крым. Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией.