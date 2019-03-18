Представитель Началовой рассказала о последнем разговоре с певицей

Анна Исаева, представитель певицы Юлии Началовой, в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» рассказала о последних словах, которые сказала ей артистка.

По словам Исаевой, последний разговор с певицей состоялся в больнице. Началова была в хорошем настроении и на вопрос Исаевой, что отвечать людям, интересующимся, как обстоят дела, предложила реагировать на свое усмотрение.

«Ань, я тебе полностью доверяю, везде говори то, что ты считаешь нужным, я даю тебе на это право», — сказала певица своей представительнице.

Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. По словам ее отца Виктора Началова, причиной смерти стала остановка сердца из-за заражения крови. До этого артистка около недели находилась в больнице. Ее представитель говорила, что состояние певицы тяжелое, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Исаева также рассказала, что несколько лет назад у певицы была диагностирована подагра, и она «перманентно занималась» лечением этого заболевания.