Путин утвердил штраф до 1,5 млн руб. за распространение фейковых новостей

Президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает блокировку фейковых новостей — недостоверных и искажающих факты. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Закон расширяет перечень информации, к которому может быть ограничен доступ, если этого требуют генеральный прокурор или его заместители. Документ в том числе вводит запрет на распространение «недостоверной общественно значимой информации», если это делается под видом достоверных сообщений и создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан либо угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности. Также под запрет может попасть такая информация, если она угрожает создать помехи работе объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

В таких случаях генпрокурор или его замы могут обратиться в Роскомнадзор и потребовать ограничить доступ к сайтам с такой информацией. В свою очередь Роскомнадзор должен незамедлительно уведомить редакцию сетевого издания и потребовать удалить недостоверную информацию. СМИ должны это сделать незамедлительно. В противном случае изданию грозит блокировка.

Наказание за распространение в СМИ или в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации составит: