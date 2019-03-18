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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+45,2%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Путин утвердил штраф до 1,5 млн руб. за распространение фейковых новостей

Президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает блокировку фейковых новостей — недостоверных и искажающих факты. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Закон расширяет перечень информации, к которому может быть ограничен доступ, если этого требуют генеральный прокурор или его заместители. Документ в том числе вводит запрет на распространение «недостоверной общественно значимой информации», если это делается под видом достоверных сообщений и создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан либо угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности. Также под запрет может попасть такая информация, если она угрожает создать помехи работе объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

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В таких случаях генпрокурор или его замы могут обратиться в Роскомнадзор и потребовать ограничить доступ к сайтам с такой информацией. В свою очередь Роскомнадзор должен незамедлительно уведомить редакцию сетевого издания и потребовать удалить недостоверную информацию. СМИ должны это сделать незамедлительно. В противном случае изданию грозит блокировка.

Наказание за распространение в СМИ или в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации составит:

  • для граждан — от 30 тыс. до 100 тыс. руб.,
  • для должностных лиц — от 60 тыс. до 200 тыс. руб.,
  • для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

Наказание за создание помех работе объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры путем распространения недостоверных новостей:

  • для граждан от 100 тыс. до 300 тыс. руб.,
  • для должностных лиц — от 300 тыс. до 600 тыс. руб.,
  • для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб.

Если правонарушения привели, например, к причинению вреда здоровью людей или массовому нарушению общественного порядка и безопасности, санкции составят:

  • для граждан — от 300 тыс. до 400 тыс. руб.,
  • для должностных лиц — от 600 тыс. до 900 тыс. руб.,
  • для юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн руб.

Совет Федерации одобрил этот законопроект 13 марта несмотря на просьбы Совета по правам человека при президенте (СПЧ) отклонить документ и направить его на доработку.

Теги: фейковые новости
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