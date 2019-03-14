Опубликовано фото «черного ящика» упавшего в Эфиопии Boeing 737 MAX

Французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации опубликовало снимок одного из бортовых самописцев Boeing 737 MAX, упавшего в Эфиопии

Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации опубликовало в Twitter фотографию «черного ящика» разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX.





Ранее власти Эфиопии запросили у бюро помощи в расшифровке параметрического и речевого самописцев, они были отправлены в Париж. Бюро собирается начать работы 15 марта.

WSJ писала, что Ethiopian Airlines рассматривала французских, немецких и английских специалистов, а также Европейское агентство авиационной безопасности, которое базируется в Кельне (Германия), в качестве возможных кандидатов для расшифровки самописцев. По данным издания, американские чиновники неофициально пытались настоять на отправке самописцев для анализа в США.

Генеральный директор Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам рассказал, что после изучения переговоров экипажа Boeing с диспетчерами обнаружилось, что пилот сообщил о возникновении проблем с управлением. Командир корабля сказал, что хочет вернуться в Аддис-Абебу, но не говорил о внешних проблемах, таких как столкновение с птицей.