Опубликовано фото «черного ящика» упавшего в Эфиопии Boeing 737 MAX

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,55 0,15 EUR Бирж. 74,07 -0,04 Brent 67,24 -0,06% USD Нал. 66,21 64,97 EUR Нал. 75,03 73,48 USD ЦБ 65,40 -0,19 EUR ЦБ 74,06 0,04 EUR/USD 1,1300 -0,0030 BTC/USD Бирж. 3 948,50 -0,70 IMOEX 2 457,79 -0,52% RTSI 1 181,96 -0,60% DJIA 25 709,87 0,03% Nasdaq 7 643,10 0%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
General Electric $13 (+26,46%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
General Electric $13 (+26,46%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 65,4 (-0,19) Quote, 12:36
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 74,06 (+0,04) Quote, 12:36
Лига Европы по футболу. «Краснодар» — «Валенсия». Онлайн Спорт, 20:55 В Пентагоне допустили применение Россией ядерного оружия против соседей Политика, 20:41 Мультфильм «Королевский корги» получил прокатное удостоверение Общество, 20:27 Медведев снял с должности куратора воздушных перевозок в Росавиации Общество, 20:16 В YouTube заблокировали канал кандидата в президенты Украины Зеленского Политика, 20:06 Йоханнес Бё выиграл третье золото на чемпионате мира по биатлону Спорт, 20:05 Эксперты нашли уязвимости на сайте Fila Технологии и медиа, 19:59 Глава Европарламента извинился за хвалебные слова о Муссолини Политика, 19:51 Матвиенко оценила мемы россиян про законы о фейках и оскорблении власти Политика, 19:33 Российские бомбардировщики пролетели над нейтральными водами Черного моря Политика, 19:30 Опубликовано фото «черного ящика» упавшего в Эфиопии Boeing 737 MAX Общество, 19:26 Глава СПЧ предложил ввести институт приемных семей для пожилых бездомных Общество, 19:23 Бизнес без отговорок: кто справился со страхами и открыл свое дело РБК и «Билайн» Бизнес, 19:15 Путину предложат ограничить продажу алкоголя в жилых районах Бизнес, 19:12
Общество ,  
0 
Опубликовано фото «черного ящика» упавшего в Эфиопии Boeing 737 MAX
Французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации опубликовало снимок одного из бортовых самописцев Boeing 737 MAX, упавшего в Эфиопии
Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации опубликовало в Twitter фотографию «черного ящика» разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX.

Ранее власти Эфиопии запросили у бюро помощи в расшифровке параметрического и речевого самописцев, они были отправлены в Париж. Бюро собирается начать работы 15 марта.

WSJ писала, что Ethiopian Airlines рассматривала французских, немецких и английских специалистов, а также Европейское агентство авиационной безопасности, которое базируется в Кельне (Германия), в качестве возможных кандидатов для расшифровки самописцев. По данным издания, американские чиновники неофициально пытались настоять на отправке самописцев для анализа в США.

Общество
Авиакомпания раскрыла детали переговоров пилотов Boeing перед крушением

Генеральный директор Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам рассказал, что после изучения переговоров экипажа Boeing с диспетчерами обнаружилось, что пилот сообщил о возникновении проблем с управлением. Командир корабля сказал, что хочет вернуться в Аддис-Абебу, но не говорил о внешних проблемах, таких как столкновение с птицей.

Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines разбился 10 марта вскоре после вылета из столицы Эфиопии. На борту были 157 человек, все погибли.​ Они были гражданами 35 стран, в том числе России. Причины авиакатастрофы устанавливаются.

Позднее во многих странах приостановили эксплуатацию и временно запретили полеты ​Boeing 737 MAX.

Автор: Александра Федотова
Теги: черный ящик, Boeing 737
Материалы по теме
Reuters узнал о заморозке поставок самолетов Boeing 737 MAX
Бизнес
Еще три страны запретили полеты самолетов Boeing 737 MAX
Общество
Черные ящики разбившегося в Африке Boeing 737 MAX отправили во Францию
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter