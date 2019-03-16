В Ethiopian Airlines назвали время анализа «черных ящиков» Boeing 737 MAX

Гендиректор Ethiopian Airlines Теволде Гебремариам рассказал в интервью агентству Xinhua, что исследование «черных ящиков» разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX займет несколько дней.

«Мы отправили делегацию из шести человек во Францию. Сейчас они находятся в Париже, работают над этим процессом», — сказал он, добавив, что несколько дней необходимы для того, чтобы ​«прочитать, проанализировать и понять информацию» бортовых самописцев.

Гебремариам отметил, что в Париже также находятся представители Национального совета по безопасности на транспорте США и Бюро по расследованию авиационных происшествий Эфиопии, эксперты Boeing и Ethiopian Airlines. По его словам, они работают совместно «день и ночь», чтобы выяснить причины авиакатастрофы.

Гендиректор также заявил, что ситуация похожа на крушение самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии, так как полет длился всего шесть минут.