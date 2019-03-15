Минфин объяснил расширение санкций инцидентом в Керченском проливе

Вашингтон расширил санкционный список. Основаниями для включения россиян и российских компаний в него стали инцидент в Керченском проливе, проведение выборов в ДНР и ЛНР и продолжающаяся «аннексия Крыма»

Задержанные корабли ВМС Украины (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло шесть россиян и восемь российских компаний в санкционный список из-за «неоправданной атаки на украинские суда в Керченском проливе», говорится в опубликованном на сайте Минфина сообщении. Решение принято совместно с Европейскими союзом и Канадой.

Ранее 15 марта стало известно о включении восьми россиян в европейский санкционный список. Помимо людей, которых Вашингтон посчитал ответственными за атаку на украинские суда, под санкции попали также причастные к «аннексии Крыма, а также поддержке незаконных выборов сепаратистских правительств в восточной Украине».

«Международное сообщество решительно настроено против военно-морских нападений России в Керченском проливе, аннексии Крыма и поддержки незаконных выборов, проводимых сепаратистами на востоке Украины», — заявил министр финансов США Стивен Мнучин, слова которого процитированы в сообщении.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября прошлого года — российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины. Их экипажи обвинили в нарушении государственной границы России, 24 моряка были задержаны и находятся под судом в Москве. Выборы глав самопровозглашенных ДНР и ЛНР прошли 11 ноября прошлого года.