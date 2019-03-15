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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Политика ,  
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Минфин объяснил расширение санкций инцидентом в Керченском проливе
Вашингтон расширил санкционный список. Основаниями для включения россиян и российских компаний в него стали инцидент в Керченском проливе, проведение выборов в ДНР и ЛНР и продолжающаяся «аннексия Крыма»
Задержанные корабли ВМС Украины (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло шесть россиян и восемь российских компаний в санкционный список из-за «неоправданной атаки на украинские суда в Керченском проливе», говорится в опубликованном на сайте Минфина сообщении. Решение принято совместно с Европейскими союзом и Канадой.

Ранее 15 марта стало известно о включении восьми россиян в европейский санкционный список. Помимо людей, которых Вашингтон посчитал ответственными за атаку на украинские суда, под санкции попали также причастные к «аннексии Крыма, а также поддержке незаконных выборов сепаратистских правительств в восточной Украине».

«Международное сообщество решительно настроено против военно-морских нападений России в Керченском проливе, аннексии Крыма и поддержки незаконных выборов, проводимых сепаратистами на востоке Украины», — заявил министр финансов США Стивен Мнучин, слова которого процитированы в сообщении.

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Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября прошлого года — российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины. Их экипажи обвинили в нарушении государственной границы России, 24 моряка были задержаны и находятся под судом в Москве. Выборы глав самопровозглашенных ДНР и ЛНР прошли 11 ноября прошлого года.

За инцидент в Керченском проливе под санкции попали замглавы погранслужбы ФСБ Геннадий Медведев, глава погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю контр-адмирал Сергей Станкевич и его заместитель Андрей Шеин. Медведев и Станкевич непосредственно контролировали и организовали атаку на украинские суда, а Шеин участвовал в операции по захвату судов и экипажей, говорится в сообщение Минфина США. Под санкции также попал начальник службы погрануправления ФСБ по Крыму в Балаклаве Руслан Ромашкин.

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Шесть компаний были включены в список за работу на территории Крыма. Ярославский судостроительный завод попал под санкции, так как является государственной компанией, строящей суда для ФСБ и Минобороны, объясняется в сообщении. Зеленодольский завод им. А.М.Горького — один из крупнейших производителей судов, военных фрегатов и корветов для российского флота, он сотрудничает с предприятием «Стеклопластик», которое «было незаконно национализировано российским правительством после незаконного захвата Крыма», указано в том же сообщении. Концерн «Океанприбор» попал под санкции как производитель гидроакустического оборудования и поставщик компонентов для российского флота. Концерн работает с верфью «Море» в Крыму, которая была включена в санкционный список в 2016 году. ПАО «Звезда» попало под санкции из-за поставки дизельных двигателей для строящихся на верфи «Море» судов. Завод «Фиолент» и конструкторско-технологическое бюро «Судокомпозит» были «незаконно национализированы» российским правительством и поэтому вошли в санкционный список. В него также были включены компания «Консоль-Строй» за строительство коммерческой и жилой недвижимости в Крыму и ООО «Новые проекты», которое получило лицензии на разведку нефти и газа на шельфе Черного моря.

Автор: Полина Химшиашвили
Теги: Санкции, Керчь, ЛНР и ДНР
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