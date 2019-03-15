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Число жертв нападения на мечети в Новой Зеландии увеличилось до 49
Также в результате атаки, по разным данным, пострадали от 20 до 48 человек. Новозеландские власти назвали произошедшее терактом. После нападения полиция задержала четырех человек
Фото: Mark Baker / AP

В результате нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч погибли 49 человек, сообщил комиссар национальной полиции Майк Буш, передает газета New Zealand Herald. Такие же данные приводит Би-би-си. По данным последней, при нападении пострадали еще 20 человек. New Zealand Herald при этом сообщает о 48 получивших ранения.

В мечети на Дин-Авеню (Аль-Нур), по словам полицейского, погиб​ 41 человек, семеро стали жертвами нападения в мечети Линвуд в центре города. Еще один пострадавший умер в больнице, указал на брифинге Буш. 

После происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек: трех мужчин и женщину. Одному из них уже предъявлено обвинение, рассказал полицейский. «Сотрудники полиции сделали все возможное, чтобы защитить людей», — добавил комиссар, заметив, что обвиняемый в этом преступлении прежде не был известен ни новозеландским, ни австралийским службам безопасности.

После нападения на улицах, где находились мечети — Линвуд Авеню и Дин-Авеню, — «полиция изъяла много огнестрельного оружия», отметил Буш. Где именно оно находилось, комиссар не уточнил.

Фотогалерея 
Последствия стрельбы в мечетях в Новой Зеландии. Фоторепортаж

Нападение на мечети Аль-Нур и Линвуд в центре Крайстчерча произошло в пятницу, 15 марта. Около 13:40 по местному времени (3:40 мск) в здания ворвались неизвестные с оружием и начали расстреливать прихожан. Один из очевидцев уточнял CNN, что звуки выстрелов он слышал около 10-15 минут. Другой свидетель произошедшего утверждал, что в мечети в момент произошедшего находились 300 человек.

Атаку один из стрелков транслировал на своей странице в Facebook. Эта запись, как и принадлежавшие нападавшему аккаунты, соцсеть впоследствии удалила. TVNZ со ссылкой на источники отмечал, что один из атаковавших мечети был уроженцем Австралии. Очевидцы описывали его как белого мужчину 30-40 лет в униформе.

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Появилось видео задержания одного из стрелков в мечетях Новой Зеландии

Незадолго до нападения на его странице в Facebook, как уточняет CNN, появилась ссылка на 87-страничный манифест, в котором содержались антииммигрантские и антимусульманские идеи. В этом же документе автор предупреждал о готовящемся нападении и пытался его объяснить. По данным Bloomberg, мужчина, в частности, указывал, что вдохновлялся действиями норвежского террориста Андерса Брейвика.

Власти Новой Зеландии квалифицировали произошедшее как теракт.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Новая Зеландия, нападение, мечети
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