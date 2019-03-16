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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Четвертый задержанный после атаки в Новой Зеландии хотел помочь полиции
Человек имел при себе огнестрельное оружие и намеревался оказать помощь правоохранителям в операции против напавших на мечети в Крайстчёрч, заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Жертвами атак стали 49 человек
Фото: Mark Baker / AP

После нападений в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии полиция задержала четверых человек, один из них не был причастен к атакам и хотел принять участие в полицейской операции. Об этом заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, передает газета New Zealand Herald. Позднее этот человек был освобожден, отметила она.

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Почему стала возможна атака в Новой Зеландии

Нападение на мечети Аль-Нур и Линвуд в Крайстчёрче произошло 15 марта, при атаке погибли 49 человек, пострадали более 40 человек, в том числе пятилетний мальчик. Один из стрелков, 28-летний австралиец Брентон Таррант, транслировал нападение в Аль-Нур в прямом эфире в Facebook, позднее запись была удалена. При себе у него имелось пять видов оружия, в том числе два полуавтоматических карабина и как минимум два дробовика.

Премьер-министр отмечала, что Таррант приобрел оружие по лицензии. После атак Ардерн заявила о необходимости изменения оружейных законов в стране.

Фотогалерея 
Последствия стрельбы в мечетях в Новой Зеландии. Фоторепортаж

Тарранта и еще двоих подозреваемых в нападении на мечети задержала полиция, сегодня он предстанет перед судом. Заседание будет проходить в закрытом режиме, так как «это связано с повышенной угрозой безопасности», указывается в Twitter новозеландской полиции.

Власти Новой Зеландии назвали произошедшее в Крайстчёрче терактом, королева Великобритании Елизавета II и президент США Дональд Трамп выразили свои соболезнования родственникам погибших.

Автор: Григорий Дубов
Теги: Новая Зеландия, Теракт, Стрелок, мечеть, жертвы
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