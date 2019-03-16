Четвертый задержанный после атаки в Новой Зеландии хотел помочь полиции

Человек имел при себе огнестрельное оружие и намеревался оказать помощь правоохранителям в операции против напавших на мечети в Крайстчёрч, заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Жертвами атак стали 49 человек

Фото: Mark Baker / AP

После нападений в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии полиция задержала четверых человек, один из них не был причастен к атакам и хотел принять участие в полицейской операции. Об этом заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, передает газета New Zealand Herald. Позднее этот человек был освобожден, отметила она.

Нападение на мечети Аль-Нур и Линвуд в Крайстчёрче произошло 15 марта, при атаке погибли 49 человек, пострадали более 40 человек, в том числе пятилетний мальчик. Один из стрелков, 28-летний австралиец Брентон Таррант, транслировал нападение в Аль-Нур в прямом эфире в Facebook, позднее запись была удалена. При себе у него имелось пять видов оружия, в том числе два полуавтоматических карабина и как минимум два дробовика.

Премьер-министр отмечала, что Таррант приобрел оружие по лицензии. После атак Ардерн заявила о необходимости изменения оружейных законов в стране.