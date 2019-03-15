Полиция предъявила обвинения первому подозреваемому в стрельбе в мечетях

Полиция Новой Зеландии завершила «активные» поиски подозреваемых в массовой стрельбе в двух мечетях города Крайстчерча, в результате которой погибли 49 человек. Об этом заявил ​комиссар полиции страны Майк Буш, передает New Zealand Herald.

По словам Буша, всего в связи с нападениями на мечети были задержаны трое мужчин и одна женщина. Он отметил, что все четверо подозреваемых не состояли в террористических организациях. При этом одному из них уже предъявили обвинение в убийстве.

Буш рассказал, что в настоящий момент полиция по всей стране проводит проверки, чтобы убедиться в отсутствии новой опасности для местных жителей. На Динс-авеню и Линвуд-авеню, где расположены обе мечети, правоохранители обнаружили большое количество огнестрельного оружия.